https://sputnikarabic.ae/20230208/الدفاع-الإيرانية-تعلن-زيادة-صادراتها-الدفاعية-بمقدار-3-أضعاف-1073250116.html
الدفاع الإيرانية تعلن زيادة صادراتها الدفاعية بمقدار 3 أضعاف
الدفاع الإيرانية تعلن زيادة صادراتها الدفاعية بمقدار 3 أضعاف
أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية زيادة صادرات المنتجات الدفاعية في العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 21 مارس/آذار 2022. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T08:13+0000
2023-02-08T08:13+0000
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وقال نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي فرحي إن صادرات المنتجات الدفاعية الإيرانية زاد بمقدار ثلاثة أضعاف في العام الإيراني الجاري.وأضاف فرحي أن سياسة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة المتخذة منذ 10 أعوام قائمة على توسيع التعاون والاستفادة من إمكانيات الشركات ومنها الشركات المعرفية في البلاد.وتابع في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": نحن اليوم على اتصال مع 6400 شركة، منها 1300 شركة قائمة على المعرفة.ولفت المسؤول العسكري إلى أن الرادارات التي تمتلكها بلاده "لا مثيل لها، من الرادارات الصغيرة حتى رادارات OTH".ولفت نائب وزير الدفاع إلى بلاده لديها منتجات أخرى غير الرادارات "لدينا منتجات في جميع مجالات الدفاع، مثل الارتفاعات المنخفضة والارتفاعات المتوسطة، والارتفاعات العالية والاستراتيجية".وتابع: "في مجال الارتفاعات المنخفضة، لدينا جميع أنواع القاذفات التي تطلق من على الكتف إضافة إلى منظومات منها "مجيد"، والارتفاع المتوسط يشمل العديد من المنظومات منها "دزفول"، ودفاعنا المتوسط يتضمن "مرصاد" و"صياد" والمدى البعيد "باور 373".
https://sputnikarabic.ae/20230202/الجيش-الإيراني-يدعو-لتوسيع-التعاون-مع-کوریا-الشمالیة-لمواجهة-أي-تهديد-عالمي-1073021561.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الدفاع الإيرانية تعلن زيادة صادراتها الدفاعية بمقدار 3 أضعاف
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أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية زيادة صادرات المنتجات الدفاعية في العام الإيراني الجاري الذي بدأ في 21 مارس/آذار 2022.
وقال نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي فرحي إن صادرات المنتجات الدفاعية
الإيرانية زاد بمقدار ثلاثة أضعاف في العام الإيراني الجاري.
وأضاف فرحي أن سياسة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة المتخذة منذ 10 أعوام قائمة على توسيع التعاون
والاستفادة من إمكانيات الشركات ومنها الشركات المعرفية في البلاد.
وتابع في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
: نحن اليوم على اتصال مع 6400 شركة، منها 1300 شركة قائمة على المعرفة.
ولفت المسؤول العسكري إلى أن الرادارات التي تمتلكها بلاده "لا مثيل لها، من الرادارات الصغيرة حتى رادارات OTH".
ولفت نائب وزير الدفاع إلى بلاده لديها منتجات أخرى غير الرادارات "لدينا منتجات في جميع مجالات الدفاع
، مثل الارتفاعات المنخفضة والارتفاعات المتوسطة، والارتفاعات العالية والاستراتيجية".
وتابع: "في مجال الارتفاعات المنخفضة، لدينا جميع أنواع القاذفات التي تطلق من على الكتف إضافة إلى منظومات منها "مجيد"، والارتفاع المتوسط يشمل العديد من المنظومات منها "دزفول"، ودفاعنا المتوسط يتضمن "مرصاد" و"صياد" والمدى البعيد "باور 373".