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أردوغان: حشدنا جميع مواردنا لمواجهة آثار الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230208/الدفعة-الثانية-من-فريق-الإنقاذ-الإسرائيلي-أغصان-الزيتون-تصل-إلى-تركيا-1073255648.html
الدفعة الثانية من فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون" تصل إلى تركيا
الدفعة الثانية من فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون" تصل إلى تركيا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون"، إلى تركيا، حيث يبدأ بإنشاء مستشفى ميداني، لمساعدة المتضررين من الزلزال. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:03+0000
2023-02-08T10:03+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "كجزء من المهمة الإنسانية، وصل فريق أغصان الزيتون، التابع للجيش الإسرائيلي، إلى تركيا، هذا الصباح؛ لإنشاء مستشفى ميداني. وسيقدم المساعدة الطبية للأشخاص، الذين تم إنقاذهم من الأماكن المتضررة جراء الزلازل".ووصلت أول دفعة من رجال الإنقاذ الإسرائيليين، من 150 متخصصًا، أمس الثلاثاء، إلى مطار مدينة أضنة في منطقة الزلزال في تركيا.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن 45 دولة عرضت مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص، وسقوط عدد كبير من المباني، وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي، فإن هذا الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد، منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

الدفعة الثانية من فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون" تصل إلى تركيا

10:03 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون"، إلى تركيا، حيث يبدأ بإنشاء مستشفى ميداني، لمساعدة المتضررين من الزلزال.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "كجزء من المهمة الإنسانية، وصل فريق أغصان الزيتون، التابع للجيش الإسرائيلي، إلى تركيا، هذا الصباح؛ لإنشاء مستشفى ميداني. وسيقدم المساعدة الطبية للأشخاص، الذين تم إنقاذهم من الأماكن المتضررة جراء الزلازل".
ووصلت أول دفعة من رجال الإنقاذ الإسرائيليين، من 150 متخصصًا، أمس الثلاثاء، إلى مطار مدينة أضنة في منطقة الزلزال في تركيا.

المجموعة الثانية، تتكون من 230 متخصصا في البحث والإنقاذ، ومسعفين عسكريين؛ بالإضافة إلى أطباء وممرضات ومسعفين من وزارة الصحة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن 45 دولة عرضت مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص، وسقوط عدد كبير من المباني، وتضرر مرافق البنية التحتية.

ووفقًا للرئيس التركي، فإن هذا الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد، منذ عام 1939.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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