https://sputnikarabic.ae/20230208/الدفعة-الثانية-من-فريق-الإنقاذ-الإسرائيلي-أغصان-الزيتون-تصل-إلى-تركيا-1073255648.html

الدفعة الثانية من فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون" تصل إلى تركيا

الدفعة الثانية من فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون" تصل إلى تركيا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، وصول فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون"، إلى تركيا، حيث يبدأ بإنشاء مستشفى ميداني، لمساعدة المتضررين من الزلزال. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T10:03+0000

2023-02-08T10:03+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "كجزء من المهمة الإنسانية، وصل فريق أغصان الزيتون، التابع للجيش الإسرائيلي، إلى تركيا، هذا الصباح؛ لإنشاء مستشفى ميداني. وسيقدم المساعدة الطبية للأشخاص، الذين تم إنقاذهم من الأماكن المتضررة جراء الزلازل".ووصلت أول دفعة من رجال الإنقاذ الإسرائيليين، من 150 متخصصًا، أمس الثلاثاء، إلى مطار مدينة أضنة في منطقة الزلزال في تركيا.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن 45 دولة عرضت مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين؛ فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص، وسقوط عدد كبير من المباني، وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي، فإن هذا الزلزال يعد أكبر كارثة تشهدها البلاد، منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.

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