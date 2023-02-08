https://sputnikarabic.ae/20230208/الصين-ترد-على-تهديد-بايدن-لها-1073257428.html
الصين ترد على تهديد بايدن لها
الصين ترد على تهديد بايدن لها
بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت الصين أنها ستدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها، وحثّت الولايات المتحدة على إصلاح العلاقات معها. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:27+0000
2023-02-08T10:27+0000
2023-02-08T10:27+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "سندافع بقوة عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".كما حثت واشنطن على "العمل مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية والاستقرار".وكان بايدن قد حذر من أن بلاده سترد على أي تهديد صيني لها، لافتًا إلى أن الرهان ضد أمريكا ليس أمرا جيدا.وحسب شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس الأمريكي في خطابه عن حالة الاتحاد، اليوم الأربعاء: "إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها".وتابع: "لم يكن أبدا رهانا جيدا أن تراهن ضد أمريكا".وأكد أن "البلاد في أقوى وضع منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي جهة أخرى حول العالم".إلا أنه في الوقت نفسه، عبّر عن التزامه بالعمل مع الصين حيثما أمكن لتعزيز المصالح الأمريكية حول العالم.يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بشكل ملحوظ أخيرًا على خلفية منطاد التجسس الذي أسقطته الولايات المتحدة بعد أن حلّق لأيام فوق مواقع حساسة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-إذا-هددتنا-الصين-فسنرد-والرهان-المعادي-أمريكا-ليس-أمرا-جيدا-1073251479.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
الصين ترد على تهديد بايدن لها
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بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنت الصين أنها ستدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها، وحثّت الولايات المتحدة على إصلاح العلاقات معها.
وقالت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "سندافع بقوة عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".
كما حثت واشنطن على "العمل مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية والاستقرار".
وكان بايدن قد حذر من أن بلاده سترد على أي تهديد صيني لها، لافتًا إلى أن الرهان ضد أمريكا ليس أمرا جيدا.
وحسب شبكة "سي إن إن"، قال
الرئيس الأمريكي في خطابه عن حالة الاتحاد، اليوم الأربعاء: "إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها".
وأضاف بايدن
: "على بكين ألا تخطئ... فكما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت سيادتنا، سنعمل على حماية بلدنا وقد فعلنا ذلك"، في إشارة إلى إسقاط الولايات المتحدة قبل أيام منطاد التجسس الصيني.
وتابع: "لم يكن أبدا رهانا جيدا أن تراهن ضد أمريكا".
وأكد أن "البلاد في أقوى وضع منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي جهة أخرى حول العالم".
إلا أنه في الوقت نفسه، عبّر عن التزامه بالعمل مع الصين
حيثما أمكن لتعزيز المصالح الأمريكية حول العالم.
يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بشكل ملحوظ أخيرًا على خلفية منطاد التجسس الذي أسقطته الولايات المتحدة بعد أن حلّق لأيام فوق مواقع حساسة في البلاد.