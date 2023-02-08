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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تسيطر-على-عدة-شوارع-من-أرتيوموفسك-1073251332.html
القوات الروسية تسيطر على عدة شوارع من أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على عدة شوارع من أرتيوموفسك
صرح أبتي علاء الدينوف، قائد القوات الخاصة الروسية "أخمات" ونائب قائد الفيلق الثاني للقوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن الوحدات الروسية تتقدم في... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:08+0000
2023-02-08T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال علاء الدينوف: "إن قوات "فاغنر"، ووحدات وزارة الدفاع الروسية، التي تعمل على تطويق أرتيوموفسك، تنفذ عمليات عسكرية بنجاح كبير، ولقد تقدموا بالفعل في المدينة نفسها، وحاصروها من الجانب الأيمن، وتمت السيطرة بالفعل على العديد من الشوارع ".وأضاف علاء الدينوف، أن هناك تقدم في اتجاه الطريق السريع المؤدي إلى كونستانتينوفكا.وفي اليوم السابق، كان قد صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن عمليات عسكرية ناجحة في منطقة أرتيوموفسك وأوغليدار.تقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي غورلوفكا، وهي محور نقل مهم لتزويد ودعم المجموعات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230208/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1073247488.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مركز-اتصال-أوكراني-بقذيفة-موجهة-فيديو-1073249171.html
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روسيا

القوات الروسية تسيطر على عدة شوارع من أرتيوموفسك

09:08 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 08.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik
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صرح أبتي علاء الدينوف، قائد القوات الخاصة الروسية "أخمات" ونائب قائد الفيلق الثاني للقوات الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية، أن الوحدات الروسية تتقدم في أرتيوموفسك، وسيطرت على العديد من شوارعها.
وقال علاء الدينوف: "إن قوات "فاغنر"، ووحدات وزارة الدفاع الروسية، التي تعمل على تطويق أرتيوموفسك، تنفذ عمليات عسكرية بنجاح كبير، ولقد تقدموا بالفعل في المدينة نفسها، وحاصروها من الجانب الأيمن، وتمت السيطرة بالفعل على العديد من الشوارع ".
وأضاف علاء الدينوف، أن هناك تقدم في اتجاه الطريق السريع المؤدي إلى كونستانتينوفكا.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
09:27 GMT
وفي اليوم السابق، كان قد صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن عمليات عسكرية ناجحة في منطقة أرتيوموفسك وأوغليدار.
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تدمر مركز اتصال أوكراني بقذيفة موجهة... فيديو
07:41 GMT
تقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمالي غورلوفكا، وهي محور نقل مهم لتزويد ودعم المجموعات الأوكرانية في دونباس.
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Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
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