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القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تقصف-مقر-اللواء-79-الأوكراني-المجوقل-1073265941.html
القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
قصفت القوات الروسية مقر لواء الهجوم الأوكراني 79 المجوقل في منطقة كراسناغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T12:29+0000
2023-02-08T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أكدت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها أنه "في منطقة كراسناغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مقر اللواء 79 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
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روسيا

القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"

12:29 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 12:34 GMT 08.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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قصفت القوات الروسية مقر لواء الهجوم الأوكراني 79 المجوقل في منطقة كراسناغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أكدت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها أنه "في منطقة كراسناغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مقر اللواء 79 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
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