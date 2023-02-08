https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تقصف-مقر-اللواء-79-الأوكراني-المجوقل-1073265941.html
القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
قصفت القوات الروسية مقر لواء الهجوم الأوكراني 79 المجوقل في منطقة كراسناغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T12:29+0000
2023-02-08T12:29+0000
2023-02-08T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أكدت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها أنه "في منطقة كراسناغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مقر اللواء 79 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
12:29 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 12:34 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
قصفت القوات الروسية مقر لواء الهجوم الأوكراني 79 المجوقل في منطقة كراسناغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
أكدت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها أنه "في منطقة كراسناغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أصيب مقر اللواء 79 المجوقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".