https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-إذا-هددتنا-الصين-فسنرد-والرهان-المعادي-أمريكا-ليس-أمرا-جيدا-1073251479.html
بايدن: إذا هددتنا الصين سنرد والرهان المعادي لأمريكا ليس أمرا جيدا
بايدن: إذا هددتنا الصين سنرد والرهان المعادي لأمريكا ليس أمرا جيدا
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بلاده سترد على أي تهديد صيني لها، لافتًا إلى أن الرهان ضد أمريكا ليس أمرا جيدا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:08+0000
2023-02-08T09:08+0000
2023-02-08T09:17+0000
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وحسب شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس الأمريكي في خطابه عن حالة الاتحاد، اليوم الأربعاء: "إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها".وتابع: "لم يكن أبدا رهانا جيدا أن تراهن ضد أمريكا".وأكد أن "البلاد في أقوى وضع منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي جهة أخرى حول العالم".إلا أنه في الوقت نفسه، عبّر عن التزامه بالعمل مع الصين حيثما أمكن لتعزيز المصالح الأمريكية حول العالم.يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بشكل ملحوظ أخيرًا على خلفية منطاد التجسس الذي أسقطته الولايات المتحدة بعد أن حلّق لأيام فوق مواقع حساسة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الأمريكي-الصين-تتفوق-علينا-في-عدد-قاذفات-الصواريخ-العابرة-للقارات-1073249296.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن: إذا هددتنا الصين سنرد والرهان المعادي لأمريكا ليس أمرا جيدا
09:08 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بلاده سترد على أي تهديد صيني لها، لافتًا إلى أن الرهان ضد أمريكا ليس أمرا جيدا.
وحسب شبكة "سي إن إن"، قال
الرئيس الأمريكي في خطابه عن حالة الاتحاد، اليوم الأربعاء: "إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها".
وأضاف بايدن: "على بكين ألا تخطئ.. فكما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت سيادتنا، سنعمل على حماية بلدنا وقد فعلنا ذلك"، في إشارة إلى إسقاط الولايات المتحدة قبل أيام منطاد التجسس الصيني.
وتابع: "لم يكن أبدا رهانا جيدا أن تراهن ضد أمريكا".
وأكد أن "البلاد في أقوى وضع منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي جهة أخرى حول العالم".
إلا أنه في الوقت نفسه، عبّر عن التزامه بالعمل مع الصين
حيثما أمكن لتعزيز المصالح الأمريكية حول العالم.
يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بشكل ملحوظ أخيرًا على خلفية منطاد التجسس الذي أسقطته الولايات المتحدة بعد أن حلّق لأيام فوق مواقع حساسة في البلاد.