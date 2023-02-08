عربي
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-إذا-هددتنا-الصين-فسنرد-والرهان-المعادي-أمريكا-ليس-أمرا-جيدا-1073251479.html
بايدن: إذا هددتنا الصين سنرد والرهان المعادي لأمريكا ليس أمرا جيدا
بايدن: إذا هددتنا الصين سنرد والرهان المعادي لأمريكا ليس أمرا جيدا
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بلاده سترد على أي تهديد صيني لها، لافتًا إلى أن الرهان ضد أمريكا ليس أمرا جيدا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:08+0000
2023-02-08T09:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
جو بايدن
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ec53bf282964dea87c44a9040a4707.jpg
وحسب شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس الأمريكي في خطابه عن حالة الاتحاد، اليوم الأربعاء: "إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها".وتابع: "لم يكن أبدا رهانا جيدا أن تراهن ضد أمريكا".وأكد أن "البلاد في أقوى وضع منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي جهة أخرى حول العالم".إلا أنه في الوقت نفسه، عبّر عن التزامه بالعمل مع الصين حيثما أمكن لتعزيز المصالح الأمريكية حول العالم.يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بشكل ملحوظ أخيرًا على خلفية منطاد التجسس الذي أسقطته الولايات المتحدة بعد أن حلّق لأيام فوق مواقع حساسة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230208/الجيش-الأمريكي-الصين-تتفوق-علينا-في-عدد-قاذفات-الصواريخ-العابرة-للقارات-1073249296.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070160387_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9227ba4332489863c92c936532e3b1dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن

بايدن: إذا هددتنا الصين سنرد والرهان المعادي لأمريكا ليس أمرا جيدا

09:08 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 09:17 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبرTelegram
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن بلاده سترد على أي تهديد صيني لها، لافتًا إلى أن الرهان ضد أمريكا ليس أمرا جيدا.
وحسب شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس الأمريكي في خطابه عن حالة الاتحاد، اليوم الأربعاء: "إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها".

وأضاف بايدن: "على بكين ألا تخطئ.. فكما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت سيادتنا، سنعمل على حماية بلدنا وقد فعلنا ذلك"، في إشارة إلى إسقاط الولايات المتحدة قبل أيام منطاد التجسس الصيني.

وتابع: "لم يكن أبدا رهانا جيدا أن تراهن ضد أمريكا".
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
الجيش الأمريكي: الصين تتفوق علينا في عدد قاذفات الصواريخ العابرة للقارات
07:51 GMT
وأكد أن "البلاد في أقوى وضع منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي جهة أخرى حول العالم".
إلا أنه في الوقت نفسه، عبّر عن التزامه بالعمل مع الصين حيثما أمكن لتعزيز المصالح الأمريكية حول العالم.
يأتي ذلك تزامنا مع تصاعد التوتر الأمريكي الصيني بشكل ملحوظ أخيرًا على خلفية منطاد التجسس الذي أسقطته الولايات المتحدة بعد أن حلّق لأيام فوق مواقع حساسة في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала