https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-العلاقات-الأمريكية-الصينية-لم-تتضرر-بشكل-كبير-في-ضوء-حادث-البالون-الصيني-1073290318.html
بايدن: العلاقات الأمريكية الصينية لم تتضرر بشكل كبير في ضوء حادث البالون الصيني
بايدن: العلاقات الأمريكية الصينية لم تتضرر بشكل كبير في ضوء حادث البالون الصيني
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تتضرر كثيرا بعد إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد مراقبة صيني مزعوم حلق عبر... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T23:23+0000
2023-02-08T23:23+0000
2023-02-08T23:24+0000
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع PBS NewsHour بثت يوم الأربعاء عندما سئل عن العلاقات مع الصين: "لا، لا".وقال بايدن إنه أوضح للرئيس الصيني شي جين بينغ أن الولايات المتحدة ستتنافس بشكل كامل مع الصين ولكنها لن تسعى إلى صراع.كما ذكر الرئيس الأمريكي أنه لم يتحدث إلى الرئيس الصيني خلال الحادث.يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيايحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230208/أمريكا-منطاد-الصين-جزء-من-أسطول-امتد-عبر-5-قارات-1073289323.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, التوترات الاقتصادية بين الصين وأمريكا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: العلاقات الأمريكية الصينية لم تتضرر بشكل كبير في ضوء حادث البالون الصيني
23:23 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 23:24 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مقابلة إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تتضرر كثيرا بعد إسقاط الولايات المتحدة لمنطاد مراقبة صيني مزعوم حلق عبر الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في مقابلة مع PBS NewsHour بثت يوم الأربعاء عندما سئل عن العلاقات مع الصين: "لا، لا".
وقال بايدن إنه أوضح للرئيس الصيني شي جين بينغ أن الولايات المتحدة ستتنافس بشكل كامل مع الصين ولكنها لن تسعى إلى صراع.
كما ذكر الرئيس الأمريكي أنه لم يتحدث إلى الرئيس الصيني خلال الحادث.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إسقاط "منطاد استطلاع" صيني تم رصده فوق أراضي الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت الماضي أن طائرة مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني
، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وكان البنتاغون أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا
يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".
وأعربت الصين عن أسفها لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي.