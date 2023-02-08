https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-هي-اختبار--العصر-لأمريكا-والعالم-1073246045.html
بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم
بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره مؤكدا ان بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T03:32+0000
2023-02-08T03:32+0000
2023-02-08T03:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره وسنقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري".وأضاف الرئيس الأمريكي: "أمريكا متحدة في دعمنا لبلدك. سنكون معكم طالما كان ذلك ضروريا".وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره مؤكدا ان بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره وسنقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أمريكا متحدة في دعمنا لبلدك. سنكون معكم طالما كان ذلك ضروريا".
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.