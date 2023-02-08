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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-هي-اختبار--العصر-لأمريكا-والعالم-1073246045.html
بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم
بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره مؤكدا ان بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T03:32+0000
2023-02-08T03:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره وسنقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري".وأضاف الرئيس الأمريكي: "أمريكا متحدة في دعمنا لبلدك. سنكون معكم طالما كان ذلك ضروريا".وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم

03:32 GMT 08.02.2023
© BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا ، جورجيا ، في 15 يناير 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا ، جورجيا ، في 15 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© BRENDAN SMIALOWSKI
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره مؤكدا ان بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "العملية الخاصة الروسية "اختبار العصر" للولايات المتحدة والعالم بأسره وسنقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "أمريكا متحدة في دعمنا لبلدك. سنكون معكم طالما كان ذلك ضروريا".
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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