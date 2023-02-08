https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-الولايات-المتحدة-تتغلب-على-تراجع-نفوذها-العالمي-1073246306.html
بايدن: الولايات المتحدة تتغلب على تراجع نفوذها العالمي
بايدن: الولايات المتحدة تتغلب على تراجع نفوذها العالمي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تغلبت على تراجع نفوذها العالمي، وهي في أفضل حالة منذ عقود للفوز بالمنافسة ضد الصين أو أي قوة أخرى. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T04:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "قبل أن أصبح رئيسا، كان هناك حديث عن كيف أن جمهورية الصين الشعبية تزيد من قوتها في العالم، وأمريكا تخسرها. الآن ليس هذا هو الحال".وأضاف "اليوم نحن في أقوى مركز منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي شخص آخر في العالم".وأعلن بايدن عن استعداده للعمل مع الصين حيث يمكن، "تعزيز المصالح الأمريكية وتكون مفيدة للعالم".وقال : "لقد أوضحت للرئيس شي (جين بينغ) أننا نبحث عن المنافسة، وليس الصراع".هذا وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بسبب تايوان، في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة تايوان، قبل تسلمه السلطة، كما انتقد ترامب، خلال حملته الانتخابية بشدة التجارة الحرة، وهدد بالخروج من الاتفاقات التجارية الدولية، والتي برأيه غير مجدية لأمريكا واعتبر أن الواردات الرخيصة تدمر الإنتاج الصناعي وتحرم الأميركيين من فرص العمل.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-هي-اختبار--العصر-لأمريكا-والعالم-1073246045.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار تايوان
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار تايوان
بايدن: الولايات المتحدة تتغلب على تراجع نفوذها العالمي
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تغلبت على تراجع نفوذها العالمي، وهي في أفضل حالة منذ عقود للفوز بالمنافسة ضد الصين أو أي قوة أخرى.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "قبل أن أصبح رئيسا، كان هناك حديث عن كيف أن جمهورية الصين الشعبية تزيد من قوتها في العالم، وأمريكا تخسرها. الآن ليس هذا هو الحال".
وأضاف "اليوم نحن في أقوى مركز منذ عقود للتنافس مع الصين أو أي شخص آخر في العالم".
وأعلن بايدن عن استعداده للعمل مع الصين حيث يمكن، "تعزيز المصالح الأمريكية وتكون مفيدة للعالم".
وقال : "لقد أوضحت للرئيس شي (جين بينغ) أننا نبحث عن المنافسة، وليس الصراع".
هذا وتوترت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بسبب تايوان
، في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسة تايوان، قبل تسلمه السلطة، كما انتقد ترامب، خلال حملته الانتخابية بشدة التجارة الحرة، وهدد بالخروج من الاتفاقات التجارية الدولية، والتي برأيه غير مجدية لأمريكا واعتبر أن الواردات الرخيصة تدمر الإنتاج الصناعي وتحرم الأميركيين من فرص العمل.