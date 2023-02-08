https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-الولايات-المتحدة-توحد-الناتو-وأنشأت-تحالفًا-لمواجهة-روسيا-في-أوكرانيا--1073246155.html
بايدن: الولايات المتحدة توحد الناتو وأنشأت تحالفًا لمواجهة روسيا في أوكرانيا
بايدن: الولايات المتحدة توحد الناتو وأنشأت تحالفًا لمواجهة روسيا في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحدت دول حلف الناتو، وشكلت تحالفًا لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T03:49+0000
2023-02-08T03:49+0000
2023-02-08T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "وحدنا حلف الناتو وأنشأنا تحالفًا عالميًا. وعارضنا عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ودعمنا الشعب الأوكراني".والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-هي-اختبار--العصر-لأمريكا-والعالم-1073246045.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم
بايدن: الولايات المتحدة توحد الناتو وأنشأت تحالفًا لمواجهة روسيا في أوكرانيا
03:49 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 03:50 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحدت دول حلف الناتو، وشكلت تحالفًا لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "وحدنا حلف الناتو وأنشأنا تحالفًا عالميًا. وعارضنا عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ودعمنا الشعب الأوكراني".
والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.
قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية
خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.