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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-الولايات-المتحدة-توحد-الناتو-وأنشأت-تحالفًا-لمواجهة-روسيا-في-أوكرانيا--1073246155.html
بايدن: الولايات المتحدة توحد الناتو وأنشأت تحالفًا لمواجهة روسيا في أوكرانيا
بايدن: الولايات المتحدة توحد الناتو وأنشأت تحالفًا لمواجهة روسيا في أوكرانيا
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحدت دول حلف الناتو، وشكلت تحالفًا لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T03:49+0000
2023-02-08T03:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "وحدنا حلف الناتو وأنشأنا تحالفًا عالميًا. وعارضنا عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ودعمنا الشعب الأوكراني".والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بايدن-العملية-الروسية-في-أوكرانيا-هي-اختبار--العصر-لأمريكا-والعالم-1073246045.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, العالم

بايدن: الولايات المتحدة توحد الناتو وأنشأت تحالفًا لمواجهة روسيا في أوكرانيا

03:49 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 03:50 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحدت دول حلف الناتو، وشكلت تحالفًا لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس: "وحدنا حلف الناتو وأنشأنا تحالفًا عالميًا. وعارضنا عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ودعمنا الشعب الأوكراني".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في كنيسة إبنيزر المعمدانية في أتلانتا ، جورجيا ، في 15 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن: العملية الروسية في أوكرانيا هي "اختبار العصر" لأمريكا والعالم
03:32 GMT
والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.
قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:34 GMT
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