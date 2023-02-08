https://sputnikarabic.ae/20230208/بعثة-الاتحاد-الأوروبي-إلى-أرمينيا-تبدأ-عملها-في-20-فبراير-1073282218.html

بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا تبدأ عملها في 20 فبراير

بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا تبدأ عملها في 20 فبراير

صرحت نائبة البرلمان الأوروبي من فرنسا، تنالي لوازو، اليوم الأربعاء، بأن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أرمينيا ستبدأ عملها في الـ 20 من شهر فبراير الجاري. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T16:52+0000

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يريفان - سبوتنيك. ونقلا عن موقع "سيفيلنيت. إيه إم" الإخباري الأرميني، قالت تنالي لوازو: "ستبدأ البعثة في 20 فبراير/ شباط، وسأكون في ذلك اليوم بأرمينيا، أرحب بدعم أرمينيا للبعثة وتعاونها معها، ستكون عيوننا وآذاننا على الأرض"، مشيرة إلى أن وجود البعثة يجب أن يمنع هجمات جديدة.وعبرت النائبة عن أملها بأن يتحقق السلام المستقر بين أذربيجان وأرمينيا في أقل من عامين، داعية جميع الأطراف إلى بذل كل ما في وسعها لتحقيق هذا الهدف.وعلقت وزارة الخارجية الروسية، ردا على إطلاق بعثة وساطة جديدة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا، أواخر شهر يناير الماضي، بأن ظهور ممثلي الاتحاد الأوروبي في المناطق الحدودية لأرمينيا، لن يؤدي إلا إلى مواجهة جيوسياسية في المنطقة، وإلى تفاقم التناقضات القائمة، إن محاولات الاتحاد الأوروبي إحباط جهود الوساطة الروسية في منطقة ما وراء القوقاز، يمكن أن تضر بالمصالح الأساسية للأرمن والأذربيجانيين وتعيق عودة السلام إلى المنطقة.كما أشارت الوزارة إلى أن العامل الرئيسي للاستقرار والأمن في المنطقة، في المستقبل المنظور، لا يزال "وحدة حفظ السلام الروسية المنتشرة على أساس بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وكذلك حرس الحدود الروسي الذي يخدم أفراده على الحدود الأرمينية".وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، اليوم الأربعاء، أن فكرة نشر بعثة حفظ السلام التابعة لمجلس الأمن الدولي في إقليم قره باغ ليست واقعية، فمهام استعادة السلام والأمن في المنطقة يتم حلها بشكل فعال من قبل فرقة حفظ السلام الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230126/الخارجية-الروسية-ظهور-ممثلي-بعثة-الاتحاد-الأوروبي-في-أرمينيا-سيفضي-لتفاقم-الخلافات-القائمة-1072745531.html

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