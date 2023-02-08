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https://sputnikarabic.ae/20230208/بعد-تغلبه-على-الأهلي-برباعية-ريال-مدريد-يصعد-إلى-نهائي-مونديال-الأندية-ليلاقي-الهلال-السعودي-1073288946.html
بعد تغلبه على الأهلي برباعية... ريال مدريد يصعد إلى نهائي مونديال الأندية ليلاقي الهلال السعودي
بعد تغلبه على الأهلي برباعية... ريال مدريد يصعد إلى نهائي مونديال الأندية ليلاقي الهلال السعودي
صعد فريق ريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، المقامة في المغرب، بعد تغلبه على فريق الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T21:07+0000
2023-02-08T21:09+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
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نجح فينيسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، لتخرج بنتيجة هدف للاشئ في شوطها الأول.وبمجرد بداية الشوط الثاني، تمكن فالفيردي من إحراز الهدف الثاني للفريق الملكي، في الدقيقة 46 من عمر المباراة، بينما أحرز الهدف الثالث رودريجو سيلفا في الدقيقة 93، وبعدها سجل أريياس كالفو الهدف الرابع لفريقه الملكي في الدقيقة 98 من عمر المباراة.في وقت أحرز هدف الأهلي المصري الوحيد، علي معلول، في الدقيقة 66 من عمر المباراة، رغم محاولة النادي الأهلي مجاراة فريق ريال مدريد الإسباني، ولاحت له أكثر من فرصة، دون جدوى.ويشار إلى أن مودريتش، نجم الريال قد أخفق في إحراز ضربة جزاء لصالح فريقه، حيث تمكن محمد الشناوي، حارس مرمى "المارد الأحمر" من تصديها.ويذكر أن ريال مدريد سيلاقي الهلال السعودي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بعد تغلب الفريق السعودي على نادي فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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أخبار نادي ريال مدريد, ماتش الأهلي اليوم, مصر, كأس العالم للأندية
أخبار نادي ريال مدريد, ماتش الأهلي اليوم, مصر, كأس العالم للأندية

بعد تغلبه على الأهلي برباعية... ريال مدريد يصعد إلى نهائي مونديال الأندية ليلاقي الهلال السعودي

21:07 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 21:09 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANASريال مدريد
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANAS
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صعد فريق ريال مدريد الإسباني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، المقامة في المغرب، بعد تغلبه على فريق الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
نجح فينيسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 42 من عمر المباراة، لتخرج بنتيجة هدف للاشئ في شوطها الأول.
وبمجرد بداية الشوط الثاني، تمكن فالفيردي من إحراز الهدف الثاني للفريق الملكي، في الدقيقة 46 من عمر المباراة، بينما أحرز الهدف الثالث رودريجو سيلفا في الدقيقة 93، وبعدها سجل أريياس كالفو الهدف الرابع لفريقه الملكي في الدقيقة 98 من عمر المباراة.
في وقت أحرز هدف الأهلي المصري الوحيد، علي معلول، في الدقيقة 66 من عمر المباراة، رغم محاولة النادي الأهلي مجاراة فريق ريال مدريد الإسباني، ولاحت له أكثر من فرصة، دون جدوى.
ويشار إلى أن مودريتش، نجم الريال قد أخفق في إحراز ضربة جزاء لصالح فريقه، حيث تمكن محمد الشناوي، حارس مرمى "المارد الأحمر" من تصديها.
ويذكر أن ريال مدريد سيلاقي الهلال السعودي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، بعد تغلب الفريق السعودي على نادي فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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