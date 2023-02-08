https://sputnikarabic.ae/20230208/بلدية-إسطنبول-تعلن-إخماد-الحريق-في-ميناء-الإسكندرونة-1073276805.html

بلدية إسطنبول تعلن إخماد الحريق في ميناء الإسكندرونة

بلدية إسطنبول تعلن إخماد الحريق في ميناء الإسكندرونة

أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، إخماد الحريق الذي شب في ميناء الإسكندرونة، جنوبي تركيا، بشكل كامل. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T15:22+0000

2023-02-08T15:22+0000

2023-02-08T15:22+0000

زلزال

أخبار تركيا اليوم

وزارة الدفاع التركية

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إسطنبول - سبوتنيك. وقال المسؤول التركي عبر تليغرام: "النيران في ميناء الإسكندرونة أخمدت بشكل كامل، يواصل متخصصونا تبريد منطقة الميناء".ويشارك في العملية رجال الإطفاء والطيران في وزارة الدفاع التركية ووزارة الزراعة التركية، بالإضافة إلى متخصصين آخرين وصلوا من مدن مختلفة في تركيا.واندلع الحريق، يوم الاثنين، في حاويات محملة بالبضائع انقلبت أثناء الزلزال. والميناء لا يعمل حاليا وتضررت بنيته التحتية جراء الزلزال.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحريق تم إخماده، لكن بعد عدة دقائق تراجعت عن البيان، قائلة إن عمليات مكافحة الحريق ما زالت جارية باستخدام المروحيات.

https://sputnikarabic.ae/20230207/الداخلية-التركية-ترسل-28-ألف-عنصر-من-الدرك-والشرطة-إلى-مناطق-الزلزال-1073238458.html

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زلزال, أخبار تركيا اليوم, وزارة الدفاع التركية