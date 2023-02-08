https://sputnikarabic.ae/20230208/بلدية-إسطنبول-تعلن-إخماد-الحريق-في-ميناء-الإسكندرونة-1073276805.html
بلدية إسطنبول تعلن إخماد الحريق في ميناء الإسكندرونة
بلدية إسطنبول تعلن إخماد الحريق في ميناء الإسكندرونة
أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، إخماد الحريق الذي شب في ميناء الإسكندرونة، جنوبي تركيا، بشكل كامل. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T15:22+0000
2023-02-08T15:22+0000
2023-02-08T15:22+0000
زلزال
أخبار تركيا اليوم
وزارة الدفاع التركية
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال المسؤول التركي عبر تليغرام: "النيران في ميناء الإسكندرونة أخمدت بشكل كامل، يواصل متخصصونا تبريد منطقة الميناء".ويشارك في العملية رجال الإطفاء والطيران في وزارة الدفاع التركية ووزارة الزراعة التركية، بالإضافة إلى متخصصين آخرين وصلوا من مدن مختلفة في تركيا.واندلع الحريق، يوم الاثنين، في حاويات محملة بالبضائع انقلبت أثناء الزلزال. والميناء لا يعمل حاليا وتضررت بنيته التحتية جراء الزلزال.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحريق تم إخماده، لكن بعد عدة دقائق تراجعت عن البيان، قائلة إن عمليات مكافحة الحريق ما زالت جارية باستخدام المروحيات.
https://sputnikarabic.ae/20230207/الداخلية-التركية-ترسل-28-ألف-عنصر-من-الدرك-والشرطة-إلى-مناطق-الزلزال-1073238458.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار تركيا اليوم, وزارة الدفاع التركية
زلزال, أخبار تركيا اليوم, وزارة الدفاع التركية
بلدية إسطنبول تعلن إخماد الحريق في ميناء الإسكندرونة
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أعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، إخماد الحريق الذي شب في ميناء الإسكندرونة، جنوبي تركيا، بشكل كامل.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال المسؤول التركي عبر تليغرام: "النيران في ميناء الإسكندرونة أخمدت بشكل كامل، يواصل متخصصونا تبريد منطقة الميناء".
ويشارك في العملية رجال الإطفاء والطيران في وزارة الدفاع التركية
ووزارة الزراعة التركية، بالإضافة إلى متخصصين آخرين وصلوا من مدن مختلفة في تركيا.
واندلع الحريق، يوم الاثنين، في حاويات محملة بالبضائع انقلبت أثناء الزلزال. والميناء لا يعمل حاليا وتضررت بنيته التحتية جراء الزلزال.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء الماضي، أن الحريق تم إخماده
، لكن بعد عدة دقائق تراجعت عن البيان، قائلة إن عمليات مكافحة الحريق ما زالت جارية باستخدام المروحيات.