https://sputnikarabic.ae/20230208/بلينكن-يؤكد-على-الدعم-الأمريكي-الثابت-لأوكرانيا-في-مكالمة-مع-كوليبا--1073245912.html
بلينكن يؤكد على الدعم الأمريكي "الثابت" لأوكرانيا في مكالمة مع كوليبا
بلينكن يؤكد على الدعم الأمريكي "الثابت" لأوكرانيا في مكالمة مع كوليبا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T02:13+0000
2023-02-08T02:13+0000
2023-02-08T02:13+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث: "ناقش الاثنان استمرار التعاون الأمني والاقتصادي القوي مع اقتراب غزو روسيا الكامل غير المبرر لأوكرانيا من علامة عام واحد".وأكد بلينكن يوم الثلاثاء دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة للمساعدة الأمنية الإضافية".والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-8-قذائف-من-عيار-155-ملم-1073244957.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بلينكن يؤكد على الدعم الأمريكي "الثابت" لأوكرانيا في مكالمة مع كوليبا
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة الدعم الاقتصادي والأمني الثابت من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المتحدث: "ناقش الاثنان استمرار التعاون الأمني والاقتصادي القوي مع اقتراب غزو روسيا الكامل غير المبرر لأوكرانيا من علامة عام واحد".
وأكد بلينكن يوم الثلاثاء دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة للمساعدة الأمنية الإضافية".
والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا
، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.
قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.