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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/بلينكن-يؤكد-على-الدعم-الأمريكي-الثابت-لأوكرانيا-في-مكالمة-مع-كوليبا--1073245912.html
بلينكن يؤكد على الدعم الأمريكي "الثابت" لأوكرانيا في مكالمة مع كوليبا
بلينكن يؤكد على الدعم الأمريكي "الثابت" لأوكرانيا في مكالمة مع كوليبا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T02:13+0000
2023-02-08T02:13+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث: "ناقش الاثنان استمرار التعاون الأمني والاقتصادي القوي مع اقتراب غزو روسيا الكامل غير المبرر لأوكرانيا من علامة عام واحد".وأكد بلينكن يوم الثلاثاء دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة للمساعدة الأمنية الإضافية".والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ-8-قذائف-من-عيار-155-ملم-1073244957.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن يؤكد على الدعم الأمريكي "الثابت" لأوكرانيا في مكالمة مع كوليبا

02:13 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى مكالمة مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لمناقشة الدعم الاقتصادي والأمني الثابت من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث: "ناقش الاثنان استمرار التعاون الأمني والاقتصادي القوي مع اقتراب غزو روسيا الكامل غير المبرر لأوكرانيا من علامة عام واحد".
عناصر في المركز المشترك للتحكم والتنسيق في جمهورية دونيتسك الديمقراطية يلتقط عواقب قصف القوات الأوكرانية لمحطة سكة حديد إيلوفايسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ 8 قذائف من عيار 155 ملم
أمس, 22:10 GMT
وأكد بلينكن يوم الثلاثاء دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة للمساعدة الأمنية الإضافية".
والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، والتي شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.
قالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا أيضا الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.
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