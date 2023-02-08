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بوتين: روسيا لا تريد ظهور نقاط توتر على حدودها الجنوبية
https://sputnikarabic.ae/20230208/بوتين-روسيا-لا-تريد-ظهور-نقاط-توتر-على-حدودها-الجنوبية-1073281657.html
بوتين: روسيا لا تريد ظهور نقاط توتر على حدودها الجنوبية
بوتين: روسيا لا تريد ظهور نقاط توتر على حدودها الجنوبية
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أمناء مجالس الأمن من مختلف الدول بشأن القضية الأفغانية في الكرملين. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T16:33+0000
2023-02-08T17:23+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال بوتين إنه "من الواضح أنه يوجد اليوم الكثير من احتمالات الصراع في العالم، ولدينا الكثير من الصراعات ليس بعيدًا عن روسيا، بما في ذلك في الاتجاه الأوكراني، نحن نتفهم وندرك ذلك جيدًا".وأردف بوتين: "التهديدات الإرهابية تتصاعد في البلاد (أفغانستان) بعد انسحاب أمريكا منها.الوضع في أفغانستان لا يتحسن، حسب المعطيات المتوفرة لدى روسيا، 4 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.وكشف بوتين أن موسكو أجرت اتصالات مع القيادة الأفغانية، وأن الجانب الروسي على دراية بخطط مشاريع اقتصادية كبرى.وناقش المشاركون في الاجتماع الخامس متعدد الأطراف قضايا الأمن الدولي مع التركيز على تسوية الوضع في أفغانستان على وجه الخصوص.وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في الاجتماع إن "السلطات الأفغانية تشهد الآن عواقب الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة، والوضع في البلاد يتدهور بسرعة".
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أفغانستان اليوم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أفغانستان اليوم

بوتين: روسيا لا تريد ظهور نقاط توتر على حدودها الجنوبية

16:33 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 17:23 GMT 08.02.2023)
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أمناء مجالس الأمن من مختلف الدول بشأن القضية الأفغانية في الكرملين.
وقال بوتين إنه "من الواضح أنه يوجد اليوم الكثير من احتمالات الصراع في العالم، ولدينا الكثير من الصراعات ليس بعيدًا عن روسيا، بما في ذلك في الاتجاه الأوكراني، نحن نتفهم وندرك ذلك جيدًا".
لكن هذا لا يقلل من أهمية الوضع في أفغانستان، بالنسبة لنا، كان الأمر مهمًا دائمًا، واليوم له أهمية مضاعفة، لأننا لا نريد ظهور أي نقاط توتر أخرى بالقرب من حدودنا الجنوبية.
وأردف بوتين: "التهديدات الإرهابية تتصاعد في البلاد (أفغانستان) بعد انسحاب أمريكا منها.
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الوضع في أفغانستان لا يتحسن، حسب المعطيات المتوفرة لدى روسيا، 4 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وكشف بوتين أن موسكو أجرت اتصالات مع القيادة الأفغانية، وأن الجانب الروسي على دراية بخطط مشاريع اقتصادية كبرى.
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أقمنا اتصالات مع القيادة الأفغانية في كابول، نعلم أن هناك خططًا جيدة لتنفيذ مشروعات اقتصادية كبرى يمكن أن تؤدي إلى استقرار الوضع في الاقتصاد.
وناقش المشاركون في الاجتماع الخامس متعدد الأطراف قضايا الأمن الدولي مع التركيز على تسوية الوضع في أفغانستان على وجه الخصوص.
وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في الاجتماع إن "السلطات الأفغانية تشهد الآن عواقب الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة، والوضع في البلاد يتدهور بسرعة".
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