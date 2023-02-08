https://sputnikarabic.ae/20230208/بوتين-روسيا-لا-تريد-ظهور-نقاط-توتر-على-حدودها-الجنوبية-1073281657.html

بوتين: روسيا لا تريد ظهور نقاط توتر على حدودها الجنوبية

بوتين: روسيا لا تريد ظهور نقاط توتر على حدودها الجنوبية

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أمناء مجالس الأمن من مختلف الدول بشأن القضية الأفغانية في الكرملين. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T16:33+0000

2023-02-08T16:33+0000

2023-02-08T17:23+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار أفغانستان اليوم

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وقال بوتين إنه "من الواضح أنه يوجد اليوم الكثير من احتمالات الصراع في العالم، ولدينا الكثير من الصراعات ليس بعيدًا عن روسيا، بما في ذلك في الاتجاه الأوكراني، نحن نتفهم وندرك ذلك جيدًا".وأردف بوتين: "التهديدات الإرهابية تتصاعد في البلاد (أفغانستان) بعد انسحاب أمريكا منها.الوضع في أفغانستان لا يتحسن، حسب المعطيات المتوفرة لدى روسيا، 4 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.وكشف بوتين أن موسكو أجرت اتصالات مع القيادة الأفغانية، وأن الجانب الروسي على دراية بخطط مشاريع اقتصادية كبرى.وناقش المشاركون في الاجتماع الخامس متعدد الأطراف قضايا الأمن الدولي مع التركيز على تسوية الوضع في أفغانستان على وجه الخصوص.وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في الاجتماع إن "السلطات الأفغانية تشهد الآن عواقب الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة، والوضع في البلاد يتدهور بسرعة".

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