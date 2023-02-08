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https://sputnikarabic.ae/20230208/تركيا-تتلقى-عروض-مساعدة-من-76-دولة-و14-منظمة-دولية-1073244123.html
تركيا تتلقى عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية
تركيا تتلقى عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية
أعلنت تركيا أنها تلقت عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T05:14+0000
2023-02-08T05:14+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير إن 3 آلاف و319 عنصر إنقاذ قادمين من 36 دولة وصلوا تركيا، موضحا أنه من المقرر قدوم فرق أخرى من 7 دول.وأكد جاويش أوغلو أنه يجري اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وصولهم بأسرع وقت.ولفت إلى أن السلطات اتخذت خطوات لإيواء السكان المتضررين من الهزة الأرضية في فنادق بولايات أنطاليا وموغلا ومرسين.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, رجب طيب أردوغان, مولود تشاووش أوغلو
أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, رجب طيب أردوغان, مولود تشاووش أوغلو

تركيا تتلقى عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية

05:14 GMT 08.02.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . POOL
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أعلنت تركيا أنها تلقت عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية، عقب الزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".
دخان يتصاعد من حاويات مشتعلة في ميناء ببلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال، جنوب تركيا، 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
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أمس, 18:09 GMT
وقال الوزير إن 3 آلاف و319 عنصر إنقاذ قادمين من 36 دولة وصلوا تركيا، موضحا أنه من المقرر قدوم فرق أخرى من 7 دول.
وأكد جاويش أوغلو أنه يجري اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان وصولهم بأسرع وقت.
ولفت إلى أن السلطات اتخذت خطوات لإيواء السكان المتضررين من الهزة الأرضية في فنادق بولايات أنطاليا وموغلا ومرسين.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر أمس الإثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع وإصابة آلاف الأشخاص وسقوط عدد كبير من المباني وتضرر مرافق البنية التحتية.

ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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