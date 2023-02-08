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https://sputnikarabic.ae/20230208/جنرال-بولندي-يعتقد-أن-أوكرانيا-تملك-أسلحة-نووية-1073246804.html
جنرال بولندي يعتقد أن أوكرانيا تملك أسلحة نووية
جنرال بولندي يعتقد أن أوكرانيا تملك أسلحة نووية
قال القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن أوكرانيا قد تمتلك أسلحة نووية. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T05:19+0000
2023-02-08T05:19+0000
رصد عسكري
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وقال في مقابلة مع "راديو زيت": "لا أستبعد أن أوكرانيا تمتلك أسلحة نووية، لأن الأوكرانيين لديهم محطات طاقة نووية، وعلماء، ومختبرات، ومعرفة. أي أن لديهم كل شيء لامتلاك مثل هذا السلاح. من حيث المبدأ، اليوم لن يمنع أحد الأوكرانيين من الحصول عليها".بدوره، نفى خبراء آخرون مثل هذا البيان. من جانبه، شك مارسين سامسل في أن كييف يمكن أن تمتلك أسلحة نووية. وبحسب قوله، يجب أن تكون هناك قاذفات أو طائرات قادرة على تحريك وإطلاق مثل هذه الأسلحة. ومع ذلك، وافق أيضًا على أن أوكرانيا لديها القدرة على امتلاك أسلحة نووية.في وقت سابق، في 1 فبراير/شباط، قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أليكسي ميكييف، إن أوكرانيا تريد بدء مناقشة حول وضعها النووي لضمان الأمن في المنطقة. وفقا للدبلوماسي، لم تتلق البلاد الدعم المناسب من الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى النووية الأخرى.
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنرال بولندي يعتقد أن أوكرانيا تملك أسلحة نووية

05:19 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Sergei Kazak
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قال القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن أوكرانيا قد تمتلك أسلحة نووية.
وقال في مقابلة مع "راديو زيت": "لا أستبعد أن أوكرانيا تمتلك أسلحة نووية، لأن الأوكرانيين لديهم محطات طاقة نووية، وعلماء، ومختبرات، ومعرفة. أي أن لديهم كل شيء لامتلاك مثل هذا السلاح. من حيث المبدأ، اليوم لن يمنع أحد الأوكرانيين من الحصول عليها".
بدوره، نفى خبراء آخرون مثل هذا البيان. من جانبه، شك مارسين سامسل في أن كييف يمكن أن تمتلك أسلحة نووية. وبحسب قوله، يجب أن تكون هناك قاذفات أو طائرات قادرة على تحريك وإطلاق مثل هذه الأسلحة. ومع ذلك، وافق أيضًا على أن أوكرانيا لديها القدرة على امتلاك أسلحة نووية.
في وقت سابق، في 1 فبراير/شباط، قال السفير الأوكراني لدى ألمانيا، أليكسي ميكييف، إن أوكرانيا تريد بدء مناقشة حول وضعها النووي لضمان الأمن في المنطقة. وفقا للدبلوماسي، لم تتلق البلاد الدعم المناسب من الولايات المتحدة وبريطانيا والقوى النووية الأخرى.
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