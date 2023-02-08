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خامنئي يعلق على كارثة زلزال تركيا وسوريا
خامنئي يعلق على كارثة زلزال تركيا وسوريا
علّق قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على كارثة زلزال تركيا وسوريا التي وقعت، فجر الاثنين الماضي، وراح ضحيتها آلاف القتلى. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:15+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خامنئي، تعازيه لكل من سوريا وتركيا، قائلا: "نشعر بالأسى من أجل إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا"، متمنيًا الرحمة للمتوفين والصبر لذويهم.جاءت تصريحات خامنئي خلال استقبال حشد من قادة ومنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، تزامنًا مع ذكرى البيعة التاريخية لجمع من قادة القوات الجوية للإمام الخميني عام 1979.يشار إلى أن وزير الصحة السوري، الدكتور حسن محمد الغباش أعلن، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 قتيلا و2285 جريحا، وذلك في حصيلة غير نهائية.في السياق ذاته، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 6957 قتيلا، و38224 مصابا، في حصيلة غير نهائية.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 6 آلاف و957 شخصًا مصرعهم وأصيب 38 ألفًا و224 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, زلزال, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, زلزال, الأخبار

خامنئي يعلق على كارثة زلزال تركيا وسوريا

10:15 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / -المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي
المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / -
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علّق قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على كارثة زلزال تركيا وسوريا التي وقعت، فجر الاثنين الماضي، وراح ضحيتها آلاف القتلى.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خامنئي، تعازيه لكل من سوريا وتركيا، قائلا: "نشعر بالأسى من أجل إخواننا المنكوبين في سوريا وتركيا"، متمنيًا الرحمة للمتوفين والصبر لذويهم.
جاءت تصريحات خامنئي خلال استقبال حشد من قادة ومنتسبي القوات الجوية والدفاع الجوي، تزامنًا مع ذكرى البيعة التاريخية لجمع من قادة القوات الجوية للإمام الخميني عام 1979.
يشار إلى أن وزير الصحة السوري، الدكتور حسن محمد الغباش أعلن، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1262 قتيلا و2285 جريحا، وذلك في حصيلة غير نهائية.
في السياق ذاته، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 6957 قتيلا، و38224 مصابا، في حصيلة غير نهائية.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 6 آلاف و957 شخصًا مصرعهم وأصيب 38 ألفًا و224 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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