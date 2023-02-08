https://sputnikarabic.ae/20230208/خبير-الزلزال-يفضح-العقل-الإجرامي-الأمريكي-بالتمييز-بين-ضحية-وضحية--1073275585.html
حمدان: الزلزال يفضح العقل الإجرامي الأمريكي بالتمييز بين ضحية وضحية
حمدان: الزلزال يفضح العقل الإجرامي الأمريكي بالتمييز بين ضحية وضحية
نتناول في حلقة اليوم: تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا؛ السلطات الألمانية تسمح لشركات الدفاع الألمانية بتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T14:24+0000
2023-02-08T14:24+0000
2023-02-08T14:57+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الزلزال يفضح العقل الإجرامي الأمريكي بالتمييز بين ضحية وضحية
خبير: الزلزال يفضح العقل الإجرامي الأمريكي بالتمييز بين ضحية وضحية
تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا والمصابينتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمّر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين، وفي ادلب السورية حيث لا تسمح المعارضة المسلحة هناك بدخول قوات سورية حكومية أو فرق إنقاذ إيرانية أو روسية ما يجعل المنطقة هناك وجها لوجه أمام عواقب كارثية لا معين فيها إلا الله، حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" المحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف قائلا:"بدوره قال أمين حركة الناصريين المستقلين "المرابطون " في لبنان العميد مصطفى حمدان، إنه يتعين على شعوب الأمة العربية أن تقدم يد العون للشعب السوري في هذه الظروف العصيبة وأدان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأعلن التأييد الشعبي في لبنان لسوريا دولة وشعبا.إسرائيل تفتح السدود وتغرق مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينيةأعادت إسرائيل فتح السدود لتجميع مياه الأمطار باتجاه قطاع غزة. حيث قالت مراكز حقوقية فلسطينية، إنه تم فتح سدود مجاورة لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وغمر مناطق سكنية بكميات كبيرة من المياه.يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطالله، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
حمدان: الزلزال يفضح العقل الإجرامي الأمريكي بالتمييز بين ضحية وضحية
14:24 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 14:57 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
نتناول في حلقة اليوم: تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا؛ السلطات الألمانية تسمح لشركات الدفاع الألمانية بتزويد أوكرانيا بـ 187 دبابة "ليوبارد 1"؛ لقاء قطري بحريني لتطبيع العلاقات بين البلدين؛ إسرائيل تفتح السدود وتغرق مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية.
تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا والمصابين
تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمّر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين، وفي ادلب السورية حيث لا تسمح المعارضة المسلحة هناك بدخول قوات سورية حكومية أو فرق إنقاذ إيرانية أو روسية ما يجعل المنطقة هناك وجها لوجه أمام عواقب كارثية لا معين فيها إلا الله، حول هذا الموضوع تحدث لـ "بلا قيود" المحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف قائلا:"
"الدولة السورية منذ اليوم الأول قالت إنها معنية بكل شبر من الأراضي السورية وجاهزة لإرسال المساعدات لكل مواطن سوري سواء كان في المناطق التي تقع تحت سلطتها أو التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة ولو أن الطرقات جاهزة لكانت إسرائيل وغيرها قد أرسلوا الأسلحة تحت مسمى مساعدات إسرائلية ولكن بالنهاية المصاب مصابنا ويجب أن تصلهم المساعدات".
بدوره قال أمين حركة الناصريين المستقلين "المرابطون " في لبنان العميد مصطفى حمدان، إنه يتعين على شعوب الأمة العربية أن تقدم يد العون للشعب السوري في هذه الظروف العصيبة وأدان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأعلن التأييد الشعبي في لبنان لسوريا دولة وشعبا.
إسرائيل تفتح السدود وتغرق مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية
أعادت إسرائيل فتح السدود لتجميع مياه الأمطار باتجاه قطاع غزة. حيث قالت مراكز حقوقية فلسطينية، إنه تم فتح سدود مجاورة لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وغمر مناطق سكنية بكميات كبيرة من المياه.
يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي أكرم عطالله، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"هذه ليست المرة الأولى التي تفتح فيها إسرائيل السدود المجاورة لقطاع غزة، وقطاع غزة منخفض أكثر من المناطق الشرقية الإسرائيلية، وعندما تمتلئ السدود، فإن إسرائيل اعتادت منذ زمان أن تفتحها، وتذهب المياه إلى المناطق الفلسطينية وتقضي على المزروعات، وبالتالي تتصرف إسرائيل وفق مصلحتها واحتياجاتها، ولا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الفلسطينية، خاصة أن قطاع غزة يعتمد على سلته الغذائية محليا، في ظل حصار شديد، ومعابر مغلقة، وفتح السدود انتهاك صارخ لجميع الاتفاقيات الدولية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...