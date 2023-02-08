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https://sputnikarabic.ae/20230208/خبير-بولندا-تشتري-راجمات-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-لتحل-محل-غراد-التي-قدمتها-لأوكرانيا-1073257805.html
خبير: بولندا تشتري راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية لتحل محل "غراد" التي قدمتها لأوكرانيا
خبير: بولندا تشتري راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية لتحل محل "غراد" التي قدمتها لأوكرانيا
صرح الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف بأن قيام بولندا بشراء راجمات الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس" من شأنه تعويضها عن راجمات الصواريخ من طراز "غراد"... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:39+0000
2023-02-08T10:39+0000
رصد عسكري
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موسكو – سبوتنيك. وقال ليونكوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا الأمر يرتبط بحقيقة أن الولايات المتحدة تقوم بتعويض بولندا عن راجمات الصواريخ من طراز "غراد" التي كانت وارسو قد قدمتها لأوكرانيا. ومن المفهوم أنها (الولايات المتحدة) وعدتها بشيء في المقابل، والآن يقوم الأمريكيون بإرسال راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" إليهم".ولم يستبعد الخبير الروسي أن بعض راجمات "هيمارس"، التي تخطط الولايات المتحدة لبيعها لبولندا، قد يتم نقلها لاحقًا إلى أوكرانيا. وعلى حد قوله، قد يتضح أن هذا "تحرك ماكر متعدد الخطوات" للأمريكيين.وقال: "الأمريكيون يلعبون تلك اللعبة؛ في حالة توجيه أي تهم إلى الولايات المتحدة تتعلق بقيامها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة بشكل مباشر، فإنهم سيقولون لا، لقد زودنا دول الناتو بها، وهم أنفسهم قرروا تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة".وفي نيسان/أبريل من العام الماضي، نقلت بولندا معدات عسكرية وغيرها إلى كييف، بقيمة تزيد عن 1.6 مليار دولار.هذا ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 18 راجمة صواريخ من نوع "هيمارس" والذخيرة الخاصة بها لبولندا مقابل 10 مليارات دولار.
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

خبير: بولندا تشتري راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية لتحل محل "غراد" التي قدمتها لأوكرانيا

10:39 GMT 08.02.2023
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
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صرح الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف بأن قيام بولندا بشراء راجمات الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس" من شأنه تعويضها عن راجمات الصواريخ من طراز "غراد" التي تم نقلها إلى أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وقال ليونكوف لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن هذا الأمر يرتبط بحقيقة أن الولايات المتحدة تقوم بتعويض بولندا عن راجمات الصواريخ من طراز "غراد" التي كانت وارسو قد قدمتها لأوكرانيا. ومن المفهوم أنها (الولايات المتحدة) وعدتها بشيء في المقابل، والآن يقوم الأمريكيون بإرسال راجمات الصواريخ من طراز "هيمارس" إليهم".
ولم يستبعد الخبير الروسي أن بعض راجمات "هيمارس"، التي تخطط الولايات المتحدة لبيعها لبولندا، قد يتم نقلها لاحقًا إلى أوكرانيا. وعلى حد قوله، قد يتضح أن هذا "تحرك ماكر متعدد الخطوات" للأمريكيين.
وقال: "الأمريكيون يلعبون تلك اللعبة؛ في حالة توجيه أي تهم إلى الولايات المتحدة تتعلق بقيامها بتزويد أوكرانيا بالأسلحة بشكل مباشر، فإنهم سيقولون لا، لقد زودنا دول الناتو بها، وهم أنفسهم قرروا تزويد أوكرانيا بهذه الأسلحة".
وفي نيسان/أبريل من العام الماضي، نقلت بولندا معدات عسكرية وغيرها إلى كييف، بقيمة تزيد عن 1.6 مليار دولار.
هذا ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع 18 راجمة صواريخ من نوع "هيمارس" والذخيرة الخاصة بها لبولندا مقابل 10 مليارات دولار.
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