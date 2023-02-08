https://sputnikarabic.ae/20230208/دبابات-تي-72-التي-سلمتها-التشيك-لأوكرانيا-تتعطل-فور-تشغيلها-فيديو--1073247222.html
دبابات "تي-72" التي سلمتها التشيك لأوكرانيا تتعطل فور تشغيلها... فيديو
دبابات "تي-72" التي سلمتها التشيك لأوكرانيا تتعطل فور تشغيلها... فيديو
قامت الشركة التشيكية "Excalibur Army" بتسليم أول عشرين دبابة "تي-72أي أ" حديثة، والتي تعرف أيضًا باسم "توماس"، إلى التشكيلات المسلحة في كييف. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T05:56+0000
2023-02-08T05:56+0000
2023-02-08T05:56+0000
رصد عسكري
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ظهر مقطع فيديو لأحد هذه الدبابات على الإنترنت. ويتضح من التعليقات، أن فيها مشاكل في المحرك. من الصعب تحديد سبب العطل، ربما بسبب التجميع ذي الجودة الرديئة أو أن مؤهلات السائق الأوكراني منخفضة جدًا لدرجة أنه كسر الدبابة بمجرد أن بدأ تشغيلها، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"."تي-72أ" هي نسخة معدلة من العينات التي تم إنتاجها في الثمانينيات في تشيكوسلوفاكيا بموجب ترخيص سوفيتي. لقد قاموا بتركيب حماية ديناميكية مضادة للقذائف شديدة الانفجار من الجيل الأول.تم تزويد الدبابة بنظام رؤية بتصوير حراري مزود بأجهزة تحديد المدى بالليزر، بدلاً من أجهزة الأشعة تحت الحمراء السلبية النشطة القديمة. كما تم استبدال وسائل الاتصال، وظهرت لوحة رقمية مع عرض بيانات التشغيل في قسم التحكم. زادت قوة المحرك من 780 حصان إلى 840 حصان مع محطات الطاقة.يُذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تحصل على ما لا يقل عن سبعين من دبابات "توماس". يتم تمويل عمليات التسليم هذه من السلطات الأمريكية والهولندية. المبلغ الإجمالي للعقد يقدر بنحو 120 مليون يورو.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابات "تي-72" التي سلمتها التشيك لأوكرانيا تتعطل فور تشغيلها... فيديو
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قامت الشركة التشيكية "Excalibur Army" بتسليم أول عشرين دبابة "تي-72أي أ" حديثة، والتي تعرف أيضًا باسم "توماس"، إلى التشكيلات المسلحة في كييف.
ظهر مقطع فيديو لأحد هذه الدبابات على الإنترنت. ويتضح من التعليقات، أن فيها مشاكل في المحرك
. من الصعب تحديد سبب العطل، ربما بسبب التجميع ذي الجودة الرديئة أو أن مؤهلات السائق الأوكراني منخفضة جدًا لدرجة أنه كسر الدبابة بمجرد أن بدأ تشغيلها، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".
"تي-72أ" هي نسخة معدلة من العينات التي تم إنتاجها في الثمانينيات في تشيكوسلوفاكيا بموجب ترخيص سوفيتي. لقد قاموا بتركيب حماية ديناميكية مضادة للقذائف شديدة الانفجار من الجيل الأول.
تم تزويد الدبابة بنظام رؤية بتصوير حراري مزود بأجهزة تحديد المدى بالليزر، بدلاً من أجهزة الأشعة تحت الحمراء السلبية النشطة القديمة. كما تم استبدال وسائل الاتصال، وظهرت لوحة رقمية مع عرض بيانات التشغيل في قسم التحكم. زادت قوة المحرك من 780 حصان إلى 840 حصان مع محطات الطاقة.
يُذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تحصل على ما لا يقل عن سبعين من دبابات "توماس". يتم تمويل عمليات التسليم هذه من السلطات الأمريكية والهولندية. المبلغ الإجمالي للعقد يقدر بنحو 120 مليون يورو.