https://sputnikarabic.ae/20230208/دراسة-فصيلة-الدم-تؤثر-على-خطر-الإصابة-بالسكتة-الدماغية-المبكرة-1073274986.html
دراسة: فصيلة الدم تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة
دراسة: فصيلة الدم تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة
أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم "A"، أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T14:35+0000
2023-02-08T14:35+0000
2023-02-08T14:35+0000
مجتمع
العالم
علوم
دراسات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102219/91/1022199159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_479b681de18bbd93445476353ea267e9.jpg
في دراسة نُشرت العام الماضي، كشف باحثو الجينوم علاقة واضحة بين جين المجموعة الفرعية "A1"، والسكتة الدماغية المبكرة.حيث قام الباحثون بتجميع بيانات من 48 دراسة جينية، والتي شملت ما يقرب من 17 ألف شخص مصاب بسكتة دماغية، وما يقرب من 600 ألف شخص غير مصاب بالسكتة الدماغية، وتراوحت أعمار جميع المشاركين بين 18 و 59 عامًا.ووجد بحث ثانٍ لأنواع معينة من جينات فصيلة دم الأشخاص الذين تم ترميز الجينوم لديهم وتحديده من مجموعات الفصيلة "A"، أن لديهم احتمال أعلى بنسبة 16% للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الستين، مقارنة بالمجموعات من فصائل الدم الأخرى.ومع ذلك يقول الباحثون، إن الخطر الإضافي للإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص من فصيلة الدم "A" ضئيل، ولا يستدعي القلق أو الفحص المستمر حسب ما ورد في مجلة "sciencealert".وأضاف كيتنر: "من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات المتابعة لتوضيح آليات زيادة خطرالإصابة بالسكتة الدماغية".
https://sputnikarabic.ae/20230208/علماء-يفسرون-لغز-وفاة-الرجال-قبل-النساء-1073270086.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102219/91/1022199159_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_51a4842fff69d1a026bb02c6ee2aa7b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, علوم, دراسات
دراسة: فصيلة الدم تؤثر على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة
تابعنا عبر
أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم "A"، أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.
في دراسة نُشرت العام الماضي، كشف باحثو الجينوم علاقة واضحة بين جين المجموعة الفرعية "A1"، والسكتة الدماغية المبكرة.
حيث قام الباحثون بتجميع بيانات من 48 دراسة جينية، والتي شملت ما يقرب من 17 ألف شخص مصاب بسكتة دماغية، وما يقرب من 600 ألف شخص غير مصاب بالسكتة الدماغية، وتراوحت أعمار جميع المشاركين بين 18 و 59 عامًا.
وكشف بحث على مستوى الجينوم عن نقطتين مرتبطين بشدة بعوارض تسبق الإصابة بسكتة دماغية، ارتبطت إحداهما مع البقعة التي توجد فيها جينات فصيلة الدم.
ووجد بحث ثانٍ لأنواع معينة من جينات فصيلة دم الأشخاص الذين تم ترميز الجينوم لديهم وتحديده من مجموعات الفصيلة "A"، أن لديهم احتمال أعلى بنسبة 16% للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سن الستين، مقارنة بالمجموعات من فصائل الدم الأخرى.
ومع ذلك يقول الباحثون، إن الخطر الإضافي للإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص من فصيلة الدم "A" ضئيل، ولا يستدعي القلق أو الفحص المستمر حسب ما ورد في مجلة "sciencealert"
.
وقال كبير الباحثين وطبيب الأعصاب والأوعية الدموية في جامعة ميريلاند، ستيفن كيتنر: "ما زلنا لا نعرف لماذا تشكل فصيلة الدم "A" خطرًا أكبر، لكن من المحتمل أن تكون لها علاقة بعوامل تخثر الدم مثل الصفائح الدموية والخلايا التي تبطن الأوعية الدموية، بالإضافة إلى البروتينات المنتشرة الأخرى، وكلها تلعب دورًا في تكوين جلطات الدم".
وأضاف كيتنر: "من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسات المتابعة لتوضيح آليات زيادة خطرالإصابة بالسكتة الدماغية".