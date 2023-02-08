https://sputnikarabic.ae/20230208/رئيس-الأركان-الجزائري-لقائد-أفريكوم-الأمريكية-نتشبث-بمبدأ-عدم-الانحياز-وغيورون-على-قرارنا-السيادي-1073289147.html

رئيس الأركان الجزائري لقائد "أفريكوم" الأمريكية: نتشبث بمبدأ عدم الانحياز وغيورون على قرارنا السيادي

رئيس الأركان الجزائري لقائد "أفريكوم" الأمريكية: نتشبث بمبدأ عدم الانحياز وغيورون على قرارنا السيادي

أبلغ رئيس الأركان الجزائري السعيد شنقريحة، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال مايكل لانغلي، أن بلاده تتشبث بمبدأ عدم الانحياز،... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T21:23+0000

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جاء ذلك خلال لقاء جمع شنقريحة ولانغلي الذي يزور البلاد، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، نشرته على حسابها الرسمي، مساء اليوم الأربعاء.وتابع شنقريحة أن زيارة قائد أفريكوم "تعد فرصة بإمكاننا استغلالها سويا لتجديد التزامنا قصد توسيع مجالات تعاوننا العسكري والتطرق، بكل براغماتية وموضوعية، للمسائل ذات الاهتمام المشترك في المنطقة".وتطرق رئيس الأركان الجزائري للوضع الأمني السائد على الساحة الدولية، وقال إنه "يتميز بظهور النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات والتوترات".وكان شنقريحة قد استقبل بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد "أفريكوم" الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس "وفد عسكري هام"، وفق نص البيان.وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي، شدد الأمين العام لـ "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، أبو الفضل بعجي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على الاستقلالية التامة للقرار الجزائري، رافضا مساعي عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على الجزائر بسبب علاقاتها مع روسيا، وأكد أن العلاقات الجزائرية - الروسية المتينة ليست موجهة ضد طرف ثالث.وأواخر يناير اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على زيارة موسكو في شهر مايو/أيار المقبل، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.وتعتبر الجزائر ثاني شريك تجاري لروسيا في القارة الأفريقية، بحجم مبادلات قارب الثلاثة مليارات دولار في 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230131/الرئاسة-الجزائرية-تبون-اتفق-مع-بوتين-على-زيارة-موسكو-في-مايو-المقبل-1072924434.html

https://sputnikarabic.ae/20230110/مسؤول-جزائري-علاقتنا-المتينة-مع-روسيا-ليست-موجهة-ضد-طرف-ثالث-1072131531.html

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