https://sputnikarabic.ae/20230208/رئيس-الوفد-الإسرائيلي-نحن-الأكثر-إنقاذا-للعالقين-تحت-الأنقاض-في-تركيا-1073276156.html

رئيس الوفد الإسرائيلي: نحن الأكثر إنقاذا للعالقين تحت الأنقاض في تركيا

رئيس الوفد الإسرائيلي: نحن الأكثر إنقاذا للعالقين تحت الأنقاض في تركيا

قال رئيس فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا العميد جولان فاخ، إن فريقه هو الأكثر انتشالا للعالقين من تحت الأنقاض مقارنة ببعثات الدول الأخرى. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T14:33+0000

2023-02-08T14:33+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن فاخ، قوله: "رصدنا أكبر عدد من العالقين حتى الآن مقارنة بالبعثات الأخرى"، دون أن يحدد عدد العالقين الذين تمكنت بعثة الإنقاذ الإسرائيلية من انتشالهم.وأضاف: "أنقذنا طفلا باكيا قتل أمامه أربعة من أفراد عائلته".وأعرب فاخ عن تفاؤله بشأن إمكانية انتشال مزيد من الأحياء من تحت ركام المنازل، وقال: "في هايتي وجدنا عالقين أحياء حتى بعد 100 ساعة. نسبيا تحت الأنقاض، لا يكون الجو باردًا بالنسبة للعالقين كما هو الحال في الخارج".في سياق متصل، أقلعت طائرات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وعلى متنها 250 من عناصر وفد طبي إلى تركيا مع تجهيزات لإقامة مستشفى ميداني، وفق الصحيفة.وأمس الثلاثاء، هبطت مهمة الإنقاذ الإسرائيلية "أغصان الزيتون"، في مطار مدينة أضنة في تركيا، الواقعة في منطقة الزلزال الذي ضرب البلاد، الاثنين.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه بالإضافة إلى أفراد الجيش، ضم الوفد موظفين من وزارتي الدفاع والخارجية.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا هو أكبر زلزال يخرج للمساعدة فيه أفراد قيادة الجبهة الداخلية التابعة له في أعقاب الكارثة التي ضربت هايتي قبل 13 عاما.وإسرائيل ليست سوى واحدة من عشرات الدول التي قدمت المساعدة لتركيا. وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفعل في الصباح إلى أن 45 دولة عرضت مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230207/فريق-الإنقاذ-الإسرائيلي-أغصان-الزيتون-يصل-إلى-تركيا-1073200906.html

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