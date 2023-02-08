https://sputnikarabic.ae/20230208/روسيا-أمريكا-تواصل-تجاربها-الجيوسياسية-في-مناطق-أخرى-من-العالم-1073249517.html

روسيا: أمريكا تواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم

روسيا: أمريكا تواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم بعد مغادرتها أفغانستان. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

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وقال باتروشيف، في كلمة له، اليوم الأربعاء، في موسكو خلال الاجتماع الخامس لأمناء مجالس الأمن بشأن المشكلة الأفغانية، إن بؤرة عدم الاستقرار الرئيسية التي خلقها الغرب في أفغانستان يمكن أن تمتد إلى جميع دول المنطقة.وعُقدت الجولة الأخيرة من المشاورات متعددة الأطراف لأمناء مجلس أمن الدول المجاورة لأفغانستان بشأن القضية الأفغانية في دوشانبي، طاجيكستان، في مايو/ أيار 2022 ، بمشاركة ممثلين من الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.يشار إلى أن شخصين كانا قد أصيبا، الأسبوع الماضي، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230205/طالبان-تريد-المشاركة-في-اجتماع-متعدد-الأطراف-بشأن-أفغانستان-في-موسكو-الأسبوع-المقبل-1073148936.html

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