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https://sputnikarabic.ae/20230208/روسيا-أمريكا-تواصل-تجاربها-الجيوسياسية-في-مناطق-أخرى-من-العالم-1073249517.html
روسيا: أمريكا تواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم
روسيا: أمريكا تواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم بعد مغادرتها أفغانستان. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T08:12+0000
2023-02-08T08:12+0000
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وقال باتروشيف، في كلمة له، اليوم الأربعاء، في موسكو خلال الاجتماع الخامس لأمناء مجالس الأمن بشأن المشكلة الأفغانية، إن بؤرة عدم الاستقرار الرئيسية التي خلقها الغرب في أفغانستان يمكن أن تمتد إلى جميع دول المنطقة.وعُقدت الجولة الأخيرة من المشاورات متعددة الأطراف لأمناء مجلس أمن الدول المجاورة لأفغانستان بشأن القضية الأفغانية في دوشانبي، طاجيكستان، في مايو/ أيار 2022 ، بمشاركة ممثلين من الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.يشار إلى أن شخصين كانا قد أصيبا، الأسبوع الماضي، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230205/طالبان-تريد-المشاركة-في-اجتماع-متعدد-الأطراف-بشأن-أفغانستان-في-موسكو-الأسبوع-المقبل-1073148936.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا: أمريكا تواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم

08:12 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورمخيم للاجئين الأفغانيين على الحدود البيلاروسية البولندية، بيلاروسيا، بولندا 29 سبتمبر 2021
مخيم للاجئين الأفغانيين على الحدود البيلاروسية البولندية، بيلاروسيا، بولندا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم بعد مغادرتها أفغانستان.
وقال باتروشيف، في كلمة له، اليوم الأربعاء، في موسكو خلال الاجتماع الخامس لأمناء مجالس الأمن بشأن المشكلة الأفغانية، إن بؤرة عدم الاستقرار الرئيسية التي خلقها الغرب في أفغانستان يمكن أن تمتد إلى جميع دول المنطقة.

"لا شك في أن الأمريكيين سيواصلون تجاربهم الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم، وفي المقام الأول في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي
نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن الروسي
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القوات الأمريكية خلفت وراءها معدات بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار بعد انسحابها من أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
القوات الأمريكية خلفت وراءها معدات بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار بعد انسحابها من أفغانستان
© Sputnik
وعُقدت الجولة الأخيرة من المشاورات متعددة الأطراف لأمناء مجلس أمن الدول المجاورة لأفغانستان بشأن القضية الأفغانية في دوشانبي، طاجيكستان، في مايو/ أيار 2022 ، بمشاركة ممثلين من الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
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5 فبراير, 21:54 GMT
يشار إلى أن شخصين كانا قد أصيبا، الأسبوع الماضي، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.
© AFP 2023 / SHAFIULLAH KAKARفتيات أفغانيات صغيرات في أثناء شرب المياه في إحدى مناطق أفغانستان، 23 يناير/ كانون الثاني 2023
فتيات أفغانيات صغيرات في أثناء شرب المياه في إحدى مناطق أفغانستان، 23 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
فتيات أفغانيات صغيرات في أثناء شرب المياه في إحدى مناطق أفغانستان، 23 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / SHAFIULLAH KAKAR

وقال الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان، "في نحو الساعة السادسة من مساء السبت [بالتوقيت المحلي] انفجرت سيارة مفخخة من طراز "هيليكس" على مقربة من طريق بشتونستان بالحي الثاني في العاصمة كابول، ما أسفر عن إصابة شخصين".

وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.
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