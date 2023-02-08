روسيا: أمريكا تواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورمخيم للاجئين الأفغانيين على الحدود البيلاروسية البولندية، بيلاروسيا، بولندا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . Viktor Tolochko/
أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستواصل تجاربها الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم بعد مغادرتها أفغانستان.
وقال باتروشيف، في كلمة له، اليوم الأربعاء، في موسكو خلال الاجتماع الخامس لأمناء مجالس الأمن بشأن المشكلة الأفغانية، إن بؤرة عدم الاستقرار الرئيسية التي خلقها الغرب في أفغانستان يمكن أن تمتد إلى جميع دول المنطقة.
"لا شك في أن الأمريكيين سيواصلون تجاربهم الجيوسياسية في مناطق أخرى من العالم، وفي المقام الأول في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".
© Sputnikالقوات الأمريكية خلفت وراءها معدات بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار بعد انسحابها من أفغانستان
القوات الأمريكية خلفت وراءها معدات بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار بعد انسحابها من أفغانستان
© Sputnik
وعُقدت الجولة الأخيرة من المشاورات متعددة الأطراف لأمناء مجلس أمن الدول المجاورة لأفغانستان بشأن القضية الأفغانية في دوشانبي، طاجيكستان، في مايو/ أيار 2022 ، بمشاركة ممثلين من الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
يشار إلى أن شخصين كانا قد أصيبا، الأسبوع الماضي، إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من طريق بشتونستان القريب من القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية بالعاصمة الأفغانية كابول.
© AFP 2023 / SHAFIULLAH KAKARفتيات أفغانيات صغيرات في أثناء شرب المياه في إحدى مناطق أفغانستان، 23 يناير/ كانون الثاني 2023
فتيات أفغانيات صغيرات في أثناء شرب المياه في إحدى مناطق أفغانستان، 23 يناير/ كانون الثاني 2023
© AFP 2023 / SHAFIULLAH KAKAR
وقال الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران، في بيان، "في نحو الساعة السادسة من مساء السبت [بالتوقيت المحلي] انفجرت سيارة مفخخة من طراز "هيليكس" على مقربة من طريق بشتونستان بالحي الثاني في العاصمة كابول، ما أسفر عن إصابة شخصين".
وكان 5 مدنيين قد قُتلوا إثر انفجار بمحيط وزارة الخارجية الأفغانية بالعاصمة كابول، في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي.