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https://sputnikarabic.ae/20230208/روسيا-تتصدى-لرغبة-الدول-الغربية-في-تشديد-طوق-العقوبات-على-بيونغ-يانغ-1073247383.html
روسيا تتصدى لرغبة الدول الغربية في تشديد "طوق العقوبات" على بيونغ يانغ
روسيا تتصدى لرغبة الدول الغربية في تشديد "طوق العقوبات" على بيونغ يانغ
يرى مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، أنه من الوهم الاعتقاد في أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى قرارًا بشأن تخفيف العقوبات ضد... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T06:02+0000
2023-02-08T06:02+0000
روسيا
العالم
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وقال إليتشيف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "بالنظر إلى رفض العواصم الغربية لأية أفكار لتخفيف الضغط على كوريا الشمالية على خلفية إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ، فإن فرص الموافقة على قرار سياسي وإنساني من قبل مجلس الأمن الدولي - لنكن موضوعيين - هي إلى حد ما وهمية. هذا لا يعني أننا سنجلس مكتوفي الأيدي. نعلن علنًا أن مبادرتنا، كما يقول الدبلوماسيون، "على الطاولة"، ونعمل بنشاط على تشكيل الرأي العام العالمي ضد "نادي" العقوبات الذي يصيب المواطنين العاديين ولا يجدي نفعاً في تحقيق السلام".وشدد على أن الرفع الجزئي أو الكلي للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية يتطلب تبني قرار جديد.وأضاف إليتشيف: "نحن نتحدث باستمرار مع شركائنا الصينيين حول الحاجة لبدء مثل هذه العملية. ونحن لا نتحدث فقط، بل نقدم حلولاً محددة. على سبيل المثال، قمنا بصياغة قرار خاص يهدف إلى إعفاء شعب كوريا الشمالية من عبء العقوبات المفرط وفي نفس الوقت تحفيز جهود التفاوض. لسوء الحظ، لا تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها العمل مع هذا. يتم تجاهل حتى الحجج الإنسانية".وأشار إلى أنه "بدلاً من التوقف والتفكير والاستماع إلى الأصوات المعقولة، يسعى الممثلون الغربيون إلى تشديد "طوق العقوبات". وبطبيعة الحال، نعارض ذلك. وعلى وجه الخصوص، في مايو/أيار من العام الماضي، اضطررنا مع زملائنا الصينيين إلى استخدام حق النقض ضد أحد مشروعات القرار الأمريكية الذي يهدف إلى تشديد القيود المفروضة على كوريا الديمقراطية، ومن حيث حجمها، فإنها تقترب من حصار شامل".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تتصدى لرغبة الدول الغربية في تشديد "طوق العقوبات" على بيونغ يانغ

06:02 GMT 08.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يرى مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، أنه من الوهم الاعتقاد في أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى قرارًا بشأن تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية في ظل الظروف الحالية.
وقال إليتشيف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "بالنظر إلى رفض العواصم الغربية لأية أفكار لتخفيف الضغط على كوريا الشمالية على خلفية إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ، فإن فرص الموافقة على قرار سياسي وإنساني من قبل مجلس الأمن الدولي - لنكن موضوعيين - هي إلى حد ما وهمية. هذا لا يعني أننا سنجلس مكتوفي الأيدي. نعلن علنًا أن مبادرتنا، كما يقول الدبلوماسيون، "على الطاولة"، ونعمل بنشاط على تشكيل الرأي العام العالمي ضد "نادي" العقوبات الذي يصيب المواطنين العاديين ولا يجدي نفعاً في تحقيق السلام".
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
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وشدد على أن الرفع الجزئي أو الكلي للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية يتطلب تبني قرار جديد.
وأضاف إليتشيف: "نحن نتحدث باستمرار مع شركائنا الصينيين حول الحاجة لبدء مثل هذه العملية. ونحن لا نتحدث فقط، بل نقدم حلولاً محددة. على سبيل المثال، قمنا بصياغة قرار خاص يهدف إلى إعفاء شعب كوريا الشمالية من عبء العقوبات المفرط وفي نفس الوقت تحفيز جهود التفاوض. لسوء الحظ، لا تريد الولايات المتحدة وحلفاؤها العمل مع هذا. يتم تجاهل حتى الحجج الإنسانية".
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وأشار إلى أنه "بدلاً من التوقف والتفكير والاستماع إلى الأصوات المعقولة، يسعى الممثلون الغربيون إلى تشديد "طوق العقوبات". وبطبيعة الحال، نعارض ذلك. وعلى وجه الخصوص، في مايو/أيار من العام الماضي، اضطررنا مع زملائنا الصينيين إلى استخدام حق النقض ضد أحد مشروعات القرار الأمريكية الذي يهدف إلى تشديد القيود المفروضة على كوريا الديمقراطية، ومن حيث حجمها، فإنها تقترب من حصار شامل".
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