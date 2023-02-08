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https://sputnikarabic.ae/20230208/روسيا-تطور-طائرة-بدون-طيار-قادرة-على-نقل-250-كيلوغرام-ومسافة-تزيد-عن-600-كيلومتر--1073245807.html
روسيا تطور طائرة بدون طيار قادرة على نقل 250 كيلوغرام ومسافة تزيد عن 600 كيلومتر
روسيا تطور طائرة بدون طيار قادرة على نقل 250 كيلوغرام ومسافة تزيد عن 600 كيلومتر
أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم تطوير طائرة بدون طيار بعيدة المدى قادرة على نقل 250 كيلوغرام ومدى نحو 600 كلم. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T01:38+0000
2023-02-08T01:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر إنه تم تصميم: "منصة طيران للنقل متعددة الوظائف.... هي طائرة بدون طيار من نوع الطائرات ذات تصميم كلاسيكي".وأضاف: "وهي مصممة لتسليم وإسقاط حمولة يصل وزنها إلى 250 كيلوغرامًا على مسافة تزيد عن 600 كيلومتر، وكذلك لأداء مهام خطرة بأقل تكلفة".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

روسيا تطور طائرة بدون طيار قادرة على نقل 250 كيلوغرام ومسافة تزيد عن 600 كيلومتر

01:38 GMT 08.02.2023
© Photo / Almaz-Antey/Rospatentطائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Photo / Almaz-Antey/Rospatent
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أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم تطوير طائرة بدون طيار بعيدة المدى قادرة على نقل 250 كيلوغرام ومدى نحو 600 كلم.
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر إنه تم تصميم: "منصة طيران للنقل متعددة الوظائف.... هي طائرة بدون طيار من نوع الطائرات ذات تصميم كلاسيكي".
وأضاف: "وهي مصممة لتسليم وإسقاط حمولة يصل وزنها إلى 250 كيلوغرامًا على مسافة تزيد عن 600 كيلومتر، وكذلك لأداء مهام خطرة بأقل تكلفة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:34 GMT
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