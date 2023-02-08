https://sputnikarabic.ae/20230208/زاخاروفا-تطلب-من-البيت-الأبيض-التعليق-على-تقرير-أمريكي-حول-تفجير-بايدن-لنورد-ستريم-1073281190.html

زاخاروفا تطلب من البيت الأبيض التعليق على تقرير أمريكي حول تفجير بايدن "لنورد ستريم"

زاخاروفا تطلب من البيت الأبيض التعليق على تقرير أمريكي حول تفجير بايدن "لنورد ستريم"

كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دعوة الوزارة للولايات المتحدة الرد على التحقيق في تفجير خطوط "التيار الشمالي". 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T16:29+0000

2023-02-08T16:29+0000

2023-02-08T16:32+0000

روسيا

ماريا زاخاروفا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واكدت زاخاروفا عبر حسابها على "تليغرام" اليوم الأربعاء: "لقد أعربنا مرارا عن موقف روسيا من تورط الولايات المتحدة والناتو (في حادثة نورد ستريم)، حيث أنهما تفاخرا علنا أمام العالم أجمع بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية التي من خلالها حصلت أوروبا على موارد الطاقة الروسية".ونوهت زاخاروفا إلى منع الدول الغربية موسكو من المشاركة في التحقيق.جاءت تصريحات زاخاروفا بعد تلقيها العديد من الأسئلة عن تقرير لصحفي أمريكي حول أمر بايدن بتدمير أنابيب "نورد ستريم".حيث قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية للغاية مع مسؤولي الأمن القومي في واشنطن.وأوضح هيرش عبر موقعه الرسمي إن المناقشات التي امتازت بالشد والجذب داخل مجتمع الأمن القومي الأمريكي، كانت تبحث أفضل السبل لتحقيق هدف تدمير خط "التيار الشمالي" لكن دون ترك دليل واضح على المسؤول عن الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20230208/صحفي-أمريكي-بايدن-قرر-تخريب-التيار-الشمالي-بعد-أكثر-من-9-أشهر-من-المناقشات-السرية-1073267088.html

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روسيا, ماريا زاخاروفا, الولايات المتحدة الأمريكية