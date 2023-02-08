https://sputnikarabic.ae/20230208/زاخاروفا-تطلب-من-البيت-الأبيض-التعليق-على-تقرير-أمريكي-حول-تفجير-بايدن-لنورد-ستريم-1073281190.html
زاخاروفا تطلب من البيت الأبيض التعليق على تقرير أمريكي حول تفجير بايدن "لنورد ستريم"
زاخاروفا تطلب من البيت الأبيض التعليق على تقرير أمريكي حول تفجير بايدن "لنورد ستريم"
كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دعوة الوزارة للولايات المتحدة الرد على التحقيق في تفجير خطوط "التيار الشمالي". 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T16:29+0000
2023-02-08T16:29+0000
2023-02-08T16:32+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
الولايات المتحدة الأمريكية
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واكدت زاخاروفا عبر حسابها على "تليغرام" اليوم الأربعاء: "لقد أعربنا مرارا عن موقف روسيا من تورط الولايات المتحدة والناتو (في حادثة نورد ستريم)، حيث أنهما تفاخرا علنا أمام العالم أجمع بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية التي من خلالها حصلت أوروبا على موارد الطاقة الروسية".ونوهت زاخاروفا إلى منع الدول الغربية موسكو من المشاركة في التحقيق.جاءت تصريحات زاخاروفا بعد تلقيها العديد من الأسئلة عن تقرير لصحفي أمريكي حول أمر بايدن بتدمير أنابيب "نورد ستريم".حيث قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية للغاية مع مسؤولي الأمن القومي في واشنطن.وأوضح هيرش عبر موقعه الرسمي إن المناقشات التي امتازت بالشد والجذب داخل مجتمع الأمن القومي الأمريكي، كانت تبحث أفضل السبل لتحقيق هدف تدمير خط "التيار الشمالي" لكن دون ترك دليل واضح على المسؤول عن الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230208/صحفي-أمريكي-بايدن-قرر-تخريب-التيار-الشمالي-بعد-أكثر-من-9-أشهر-من-المناقشات-السرية-1073267088.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, ماريا زاخاروفا, الولايات المتحدة الأمريكية
زاخاروفا تطلب من البيت الأبيض التعليق على تقرير أمريكي حول تفجير بايدن "لنورد ستريم"
16:29 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 16:32 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
كشفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن دعوة الوزارة للولايات المتحدة الرد على التحقيق في تفجير خطوط "التيار الشمالي".
واكدت زاخاروفا عبر حسابها على "تليغرام
" اليوم الأربعاء: "لقد أعربنا مرارا عن موقف روسيا من تورط الولايات المتحدة والناتو (في حادثة نورد ستريم)، حيث أنهما تفاخرا علنا أمام العالم أجمع بنيتهما تدمير البنية التحتية المدنية التي من خلالها حصلت أوروبا على موارد الطاقة الروسية".
ونوهت زاخاروفا إلى منع الدول الغربية موسكو من المشاركة في التحقيق.
كما لاحظنا بانتظام إحجام الدنمارك وألمانيا والسويد عن إجراء تحقيق مفتوح ومعارضة مشاركة روسيا فيه، هذا على الرغم من أن بلادنا تكبدت تكاليف باهظة، يجب الآن التعليق على كل هذه الحقائق في البيت الأبيض.
جاءت تصريحات زاخاروفا بعد تلقيها العديد من الأسئلة عن تقرير لصحفي أمريكي حول أمر بايدن بتدمير أنابيب "نورد ستريم".
حيث قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية للغاية مع مسؤولي الأمن القومي في واشنطن.
وأوضح هيرش عبر موقعه الرسمي
إن المناقشات التي امتازت بالشد والجذب داخل مجتمع الأمن القومي الأمريكي، كانت تبحث أفضل السبل لتحقيق هدف تدمير خط "التيار الشمالي" لكن دون ترك دليل واضح على المسؤول عن الحادث.