https://sputnikarabic.ae/20230208/زلزال-جديد-بقوة-51-يضرب-جنوب-شرق-تركيا-1073250331.html

زلزال جديد يضرب المنطقة التي يزورها أردوغان

زلزال جديد يضرب المنطقة التي يزورها أردوغان

قال مكتب حالات الطوارئ التابع للحكومة إن زلزالا قوته 5.1 على مقياس ريختر وقع، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T08:16+0000

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زلزال

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ويقع مركز الزلزال في منطقة غوكسون على عمق 9 كيلومترات. ومن المتوقع أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان مقاطعة كهرمانماراس اليوم الأربعاء.كما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الأوسط من تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وسجل الزلزال في الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، على بعد 85 كيلومتر شمال غرب مدينة كهرمان مرعش ويبلغ عدد سكانها 376 ألف نسمة. يقع المركز على عمق 40 كيلومترًا.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه إلى المناطق التي وقع بها الزلزال المدمر في جنوب تركيا.وذكرت الوكالة أن أردوغان يجري جولة تفقدية للمنطقة الجنوبية المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر الاثنين الماضي، إلى 7108 قتيلًا و38224 مصابًا.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 7108 شخصًا مصرعهم وأصيب 40 ألفًا و910 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".

https://sputnikarabic.ae/20230208/أردوغان-يتوجه-إلى-منطقة-الزلزال-للقيام-بجولة-تفقدية-1073248875.html

https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-المدمر-في-تركيا-إلى-6234-قتيلا-ونحو-37-ألف-مصاب-1073248303.html

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