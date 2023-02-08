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https://sputnikarabic.ae/20230208/زلزال-جديد-بقوة-51-يضرب-جنوب-شرق-تركيا-1073250331.html
زلزال جديد يضرب المنطقة التي يزورها أردوغان
زلزال جديد يضرب المنطقة التي يزورها أردوغان
قال مكتب حالات الطوارئ التابع للحكومة إن زلزالا قوته 5.1 على مقياس ريختر وقع، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T08:16+0000
2023-02-08T08:50+0000
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أخبار تركيا اليوم
زلزال
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ويقع مركز الزلزال في منطقة غوكسون على عمق 9 كيلومترات. ومن المتوقع أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان مقاطعة كهرمانماراس اليوم الأربعاء.كما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الأوسط من تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وسجل الزلزال في الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، على بعد 85 كيلومتر شمال غرب مدينة كهرمان مرعش ويبلغ عدد سكانها 376 ألف نسمة. يقع المركز على عمق 40 كيلومترًا.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه إلى المناطق التي وقع بها الزلزال المدمر في جنوب تركيا.وذكرت الوكالة أن أردوغان يجري جولة تفقدية للمنطقة الجنوبية المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر الاثنين الماضي، إلى 7108 قتيلًا و38224 مصابًا.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 7108 شخصًا مصرعهم وأصيب 40 ألفًا و910 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".
https://sputnikarabic.ae/20230208/أردوغان-يتوجه-إلى-منطقة-الزلزال-للقيام-بجولة-تفقدية-1073248875.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-المدمر-في-تركيا-إلى-6234-قتيلا-ونحو-37-ألف-مصاب-1073248303.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال

زلزال جديد يضرب المنطقة التي يزورها أردوغان

08:16 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / Omar Haj Kadourيُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / Omar Haj Kadour
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قال مكتب حالات الطوارئ التابع للحكومة إن زلزالا قوته 5.1 على مقياس ريختر وقع، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا.
ويقع مركز الزلزال في منطقة غوكسون على عمق 9 كيلومترات. ومن المتوقع أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان مقاطعة كهرمانماراس اليوم الأربعاء.
كما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الأوسط من تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وسجل الزلزال في الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، على بعد 85 كيلومتر شمال غرب مدينة كهرمان مرعش ويبلغ عدد سكانها 376 ألف نسمة. يقع المركز على عمق 40 كيلومترًا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
أردوغان يتوجه إلى مناطق الزلزال للقيام بجولة تفقدية
07:23 GMT
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه إلى المناطق التي وقع بها الزلزال المدمر في جنوب تركيا.
وذكرت الوكالة أن أردوغان يجري جولة تفقدية للمنطقة الجنوبية المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب، تركيا، 6 فبراير 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 6957 قتيلا ونحو 38224 مصابا
07:09 GMT
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر الاثنين الماضي، إلى 7108 قتيلًا و38224 مصابًا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 7108 شخصًا مصرعهم وأصيب 40 ألفًا و910 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".
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