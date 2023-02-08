https://sputnikarabic.ae/20230208/زلزال-جديد-بقوة-51-يضرب-جنوب-شرق-تركيا-1073250331.html
زلزال جديد يضرب المنطقة التي يزورها أردوغان
زلزال جديد يضرب المنطقة التي يزورها أردوغان
قال مكتب حالات الطوارئ التابع للحكومة إن زلزالا قوته 5.1 على مقياس ريختر وقع، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T08:16+0000
2023-02-08T08:16+0000
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العالم
أخبار تركيا اليوم
زلزال
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ويقع مركز الزلزال في منطقة غوكسون على عمق 9 كيلومترات. ومن المتوقع أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان مقاطعة كهرمانماراس اليوم الأربعاء.كما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الأوسط من تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وسجل الزلزال في الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، على بعد 85 كيلومتر شمال غرب مدينة كهرمان مرعش ويبلغ عدد سكانها 376 ألف نسمة. يقع المركز على عمق 40 كيلومترًا.وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه إلى المناطق التي وقع بها الزلزال المدمر في جنوب تركيا.وذكرت الوكالة أن أردوغان يجري جولة تفقدية للمنطقة الجنوبية المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر الاثنين الماضي، إلى 7108 قتيلًا و38224 مصابًا.ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 7108 شخصًا مصرعهم وأصيب 40 ألفًا و910 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".
https://sputnikarabic.ae/20230208/أردوغان-يتوجه-إلى-منطقة-الزلزال-للقيام-بجولة-تفقدية-1073248875.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-المدمر-في-تركيا-إلى-6234-قتيلا-ونحو-37-ألف-مصاب-1073248303.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال
زلزال جديد يضرب المنطقة التي يزورها أردوغان
08:16 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 08:50 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
قال مكتب حالات الطوارئ التابع للحكومة إن زلزالا قوته 5.1 على مقياس ريختر وقع، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمانماراس جنوب شرقي تركيا.
ويقع مركز الزلزال في منطقة غوكسون على عمق 9 كيلومترات. ومن المتوقع أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان مقاطعة كهرمانماراس اليوم الأربعاء.
كما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الأوسط من تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وسجل الزلزال في الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، على بعد 85 كيلومتر شمال غرب مدينة كهرمان مرعش ويبلغ عدد سكانها 376 ألف نسمة. يقع المركز على عمق 40 كيلومترًا.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توجه إلى المناطق التي وقع بها الزلزال المدمر في جنوب تركيا.
وذكرت الوكالة أن أردوغان يجري جولة تفقدية للمنطقة الجنوبية المتضررة من الزلزال الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر الاثنين الماضي، إلى 7108 قتيلًا و38224 مصابًا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 7108 شخصًا مصرعهم وأصيب 40 ألفًا و910 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".