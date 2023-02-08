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زيلينسكي يزور لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني سوناك
زيلينسكي يزور لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني سوناك
أعلنت بريطانيا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور العاصمة لندن، اليوم الأربعاء، للقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:50+0000
2023-02-08T09:50+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن بيان صادر عن مكتب سوناك، أن زيلينسكي سيزور القوات الأوكرانية التي تتدرب حاليا في بريطانيا ويلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني.ووفقا للبيان، سيناقش الجانبان كيفية دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، عن طريق زيادة فورية في المعدات العسكرية إليها، بالإضافة إلى ضمان تعزيزها بدعم طويل الأجل.وكان سوناك قد أعلن اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستوسع نطاق تدريب الطيارين المقاتلين ومشاة البحرية الأوكرانيين، بينما وعد أيضا بدعم طويل الأجل للجيش الأوكراني.وزيارة زيلينسكي إلى لندن هي الثانية التي يقوم بها خارج بلاده منذ بداية الأزمة قبل عام تقريبا، بعد زيارته إلى واشنطن العاصمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.وتأتي الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه زيلينسكي بشدة للحصول على مساعدة عسكرية من الحلفاء الغربيين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/إعلام-المملكة-المتحدة-تعرض-على-أوكرانيا-أسلحة-بعيدة-المدى-1073251621.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, العالم, أخبار العالم الآن

زيلينسكي يزور لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني سوناك

09:50 GMT 08.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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أعلنت بريطانيا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيزور العاصمة لندن، اليوم الأربعاء، للقاء رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن بيان صادر عن مكتب سوناك، أن زيلينسكي سيزور القوات الأوكرانية التي تتدرب حاليا في بريطانيا ويلقي كلمة أمام البرلمان البريطاني.
ووفقا للبيان، سيناقش الجانبان كيفية دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا، عن طريق زيادة فورية في المعدات العسكرية إليها، بالإضافة إلى ضمان تعزيزها بدعم طويل الأجل.
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09:13 GMT
وكان سوناك قد أعلن اليوم الأربعاء، أن بريطانيا ستوسع نطاق تدريب الطيارين المقاتلين ومشاة البحرية الأوكرانيين، بينما وعد أيضا بدعم طويل الأجل للجيش الأوكراني.
وزيارة زيلينسكي إلى لندن هي الثانية التي يقوم بها خارج بلاده منذ بداية الأزمة قبل عام تقريبا، بعد زيارته إلى واشنطن العاصمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه زيلينسكي بشدة للحصول على مساعدة عسكرية من الحلفاء الغربيين.
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