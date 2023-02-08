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https://sputnikarabic.ae/20230208/سكة-قطار-تركية-تكشف-عن-الانزياح-الهائل-الذي-سببه-الزلزال-صور--1073257032.html
سكة قطار تركية تكشف عن الانزياح الهائل الذي سببه الزلزال... صور
سكة قطار تركية تكشف عن الانزياح الهائل الذي سببه الزلزال... صور
تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، قبل أيام، بانزياح سكة قطار بشكل كبير كاشفة عن التحرك الكبير الذي حدث في قشرة الأرض العلوية للمنطقة التي ضربها الزلزال. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T10:30+0000
2023-02-08T10:30+0000
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زلزال
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وتحولت سكة القطار في محافظة كهرمان ماراس التركية إلى ما يشبه تقاطع حرف "S" بسبب حدوث انزياح كبير في قشرة الأرض، وهو مؤشر على شدة الزلزال الهائلة.وأفاد مكتب حالات الطوارئ التابع للحكومة بأن زلزالا قوته 5.1 على مقياس ريختر وقع، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمان ماراس جنوب شرقي تركيا.ويقع مركز الزلزال في منطقة غوكسون على عمق 9 كيلومترات. ومن المتوقع أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان مقاطعة كهرمان ماراس، اليوم الأربعاء.كما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الأوسط من تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وسجل الزلزال في الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، على بعد 85 كيلومتر شمال غرب مدينة كهرمان مرعش ويبلغ عدد سكانها 376 ألف نسمة. يقع المركز على عمق 40 كيلومترًا.
https://sputnikarabic.ae/20230208/زلزال-جديد-بقوة-51-يضرب-جنوب-شرق-تركيا-1073250331.html
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زلزال
زلزال

سكة قطار تركية تكشف عن الانزياح الهائل الذي سببه الزلزال... صور

10:30 GMT 08.02.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
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تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا، قبل أيام، بانزياح سكة قطار بشكل كبير كاشفة عن التحرك الكبير الذي حدث في قشرة الأرض العلوية للمنطقة التي ضربها الزلزال.
وتحولت سكة القطار في محافظة كهرمان ماراس التركية إلى ما يشبه تقاطع حرف "S" بسبب حدوث انزياح كبير في قشرة الأرض، وهو مؤشر على شدة الزلزال الهائلة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، في وقت سابق من اليوم، عن إدارة الكوارث والطوارئ أنه "لقي 7108 شخصًا مصرعهم وأصيب 40 ألفًا و910 آخرون في الزلازل التي ضربت مدينة كهرمان مرعش".

وأفاد مكتب حالات الطوارئ التابع للحكومة بأن زلزالا قوته 5.1 على مقياس ريختر وقع، اليوم الأربعاء، في محافظة كهرمان ماراس جنوب شرقي تركيا.
ويقع مركز الزلزال في منطقة غوكسون على عمق 9 كيلومترات. ومن المتوقع أن يزور الرئيس رجب طيب أردوغان مقاطعة كهرمان ماراس، اليوم الأربعاء.
يُظهر هذا المنظر الجوي السكان يبحثون عن الضحايا والناجين وسط أنقاض المباني المنهارة إثر زلزال وقع في قرية بسنية بالقرب من توأم حارم في محافظة إدلب الشمالية الغربية التي يسيطر عليها المتمردون على الحدود مع تركيا، في 6 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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كما تم تسجيل زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الأوسط من تركيا، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وسجل الزلزال في الساعة 10:48 بالتوقيت المحلي، على بعد 85 كيلومتر شمال غرب مدينة كهرمان مرعش ويبلغ عدد سكانها 376 ألف نسمة. يقع المركز على عمق 40 كيلومترًا.
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