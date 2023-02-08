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https://sputnikarabic.ae/20230208/شيخ-الأزهر-يدعو-إلى-انتفاضة-عالمية-لمد-يد-العون-لمنكوبي-زلزال-سوريا-وتركيا-1073275886.html
شيخ الأزهر يدعو إلى "انتفاضة عالمية" لمد يد العون لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا
شيخ الأزهر يدعو إلى "انتفاضة عالمية" لمد يد العون لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا
دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، لـ "انتفاضة عالمية"، من أجل إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T14:34+0000
2023-02-08T14:35+0000
شيخ الأزهر
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
زلزال
قتلى
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جاء هذا في تغريدة نشرها شيخ الأزهر عبر حسابه في موقع "تويتر"، باللغات العربية والتركية والإنجليزية.وكتب الطيب: "انفطرت قلوبنا ألما بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا"، داعيا بالرحمة واللطف للضحايا والمنكوبين.دعا شيخ الأزهر العالم "للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض".يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم الاثنين الماضي.وأعقب ذلك بساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.
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شيخ الأزهر, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, قتلى
شيخ الأزهر, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, قتلى

شيخ الأزهر يدعو إلى "انتفاضة عالمية" لمد يد العون لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا

14:34 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 14:35 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / MARCO BERTORELLOالإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر
الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / MARCO BERTORELLO
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دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، لـ "انتفاضة عالمية"، من أجل إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
جاء هذا في تغريدة نشرها شيخ الأزهر عبر حسابه في موقع "تويتر"، باللغات العربية والتركية والإنجليزية.
وكتب الطيب: "انفطرت قلوبنا ألما بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا"، داعيا بالرحمة واللطف للضحايا والمنكوبين.
دعا شيخ الأزهر العالم "للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض".
يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم الاثنين الماضي.
وأعقب ذلك بساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.
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