https://sputnikarabic.ae/20230208/صحفي-أمريكي-بايدن-قرر-تخريب-التيار-الشمالي-بعد-أكثر-من-9-أشهر-من-المناقشات-السرية-1073267088.html

صحفي أمريكي: بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية

صحفي أمريكي: بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية

قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر تخريب خطوط أنابيب "التيار الشمالي" بعد أكثر من تسعة أشهر من المناقشات السرية للغاية مع... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T13:03+0000

2023-02-08T13:03+0000

2023-02-08T13:49+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

التيار الشمالي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068307592_0:35:3521:2015_1920x0_80_0_0_b23a3228b746dc00fc7cfd5f2eef5e96.jpg

وأوضح هيرش عبر موقعه الرسمي إن المناقشات التي امتازت بالشد والجذب داخل مجتمع الأمن القومي الأمريكي، كانت تبحث أفضل السبل لتحقيق هدف تخريب خط التيار الشمالي لكن دون ترك دليل واضح على المسؤول عن الحادث.ويرى هيرش أنه كان هناك سببا وجيها للاعتماد على خريجي مدرسة غوص مقرها في بنما لتنفيذ المخطط التخريبي، وألا يكونوا من عناصر تابعة لقيادة القوات الخاصة الأمريكية، الذين يجب إبلاغ الكونغرس بعملياتهم السرية وإطلاع مجلس الشيوخ ومجلس النواب.وكشف الصحفي الأمريكي عن أنه خلال مناورات "بالتوبس"، التي أجراها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في صيف عام 2022، قام الغواصون الأمريكيون بزرع متفجرات تحت أنابيب الشمالي"، والتي قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.وبحسب هيرش، فإن إدارة بايدن وشركاؤها المناهضون لروسيا في الناتو، اعتبرت أن خط التيار الشمالي يمثل تهديدا للهيمنة الغربية، وكان التيار الشمالي 1 خطيرا بدرجة، من وجهة نظر الناتو وواشنطن، لكنهم أدركوا أن التيار الشمالي 2، الذي اكتمل إنشاؤه في سبتمبر/ أيلول 2021 ، سيضاعف كمية الغاز الرخيص التي ستكون متاحة لألمانيا، إذا تمت الموافقة عليها من قبل المنظمين الألمان.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يأسف بشأن إجراء عملية التحقيق المتعلقة بالهجوم الإرهابي على أنابيب "نورد ستريم" خلف أبواب مغلقة ودون تفاعل مع روسيا.وتم اكتشاف تسرب غاز في "نورد ستريم 1"و"نورد ستريم 2"، في 26 سبتمبر/أيلول، في وقت واحد في أربعة أماكن في بحر البلطيق. وسجّل مركز الزلازل في السويد انفجارات قوية تحت الماء. كما لا تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد أن يكون عملا تخريبيا مستهدفا. بدوره ، قال مدير المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن لدى بلاده معلومات غير مباشرة تدل على تورط الغرب في تفجيرات خطوط أنابيب الغاز.

https://sputnikarabic.ae/20230127/واشنطن-إدارتنا-راضية-عن-تدمير-التيار-الشمالي-1072787659.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, التيار الشمالي, الأخبار