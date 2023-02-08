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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/علاء-الدينوف-يؤكد-وجود-ضباط-من-الناتو-والمرتزقة-الأجانب-في-أرتيوموفسك-1073251183.html
قائد روسي يؤكد وجود ضباط من الناتو والمرتزقة الأجانب في أرتيوموفسك
قائد روسي يؤكد وجود ضباط من الناتو والمرتزقة الأجانب في أرتيوموفسك
صرح قائد قوات "أخمات" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أبتي علاء الدينوف، اليوم الأربعاء، أن هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:04+0000
2023-02-08T09:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأكد علاء الدينوف في حديث له على قناة "سولوفيوف لايف": "لا تزال القوات الأوكرانية تحاول اقتحام أرتيوموفسك، بما في ذلك من أجل نقل "الجرحى غير العاديين"، هؤلاء (الجرحى) من ذوي الرتب العالية الذين ينتمون إلى الناتو، وهم موجودون هناك أيضًا، بجانب الكثير من المرتزقة الأجانب".تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230208/سلوك-غريب-لجنود-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مارينكا-1073249658.html
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قائد روسي يؤكد وجود ضباط من الناتو والمرتزقة الأجانب في أرتيوموفسك

09:04 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 08.02.2023)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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صرح قائد قوات "أخمات" الخاصة ونائب قائد الفيلق الثاني لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، أبتي علاء الدينوف، اليوم الأربعاء، أن هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.
وأكد علاء الدينوف في حديث له على قناة "سولوفيوف لايف": "لا تزال القوات الأوكرانية تحاول اقتحام أرتيوموفسك، بما في ذلك من أجل نقل "الجرحى غير العاديين"، هؤلاء (الجرحى) من ذوي الرتب العالية الذين ينتمون إلى الناتو، وهم موجودون هناك أيضًا، بجانب الكثير من المرتزقة الأجانب".
تقع أرتيوموفسك ( الاسم الأوكراني- باخموت)، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية شمال مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس.
عربة مدرعة أوكرانية مدمرة في مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوك غريب لجنود القوات المسلحة الأوكرانية في مارينكا
08:03 GMT
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/فبراير العام الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
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