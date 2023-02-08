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https://sputnikarabic.ae/20230208/علماء-جيولوجيا-زلزال-تركيا-أزاح-البلاد-وحركها-نحو-الغرب-3-أمتار-1073281774.html
علماء جيولوجيا: زلزال تركيا أزاح البلاد وحركها نحو الغرب 3 أمتار
علماء جيولوجيا: زلزال تركيا أزاح البلاد وحركها نحو الغرب 3 أمتار
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن الزلازل المميتة التي ضربت تركيا، فجر الاثنين، أزاحت تركيا وحركتها نحو الغرب بمقدار 3 أمتار. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T16:49+0000
2023-02-08T16:49+0000
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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الزلازل القاتلة التي ضربت تركيا، فجر يوم الاثنين الماضي، قد أحدثت تغييرا كبيرا في الصفائح التكتونية، التي تقع عليها تركيا، إذ دفعت بالبلاد إلى الغرب حوالي 3 أمتار.ونقلت الصحيفة الغربية عن بعض خبراء الأرصاد أن هناك امتدادا بطول 225 كم من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق بدوره، حيث تقع تركيا على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد كل من صفيحات الأناضول والعربية والأوراسية.وذكر كارلو دوجليوني، عالم الزلازل الإيطالي، إنه على خلفية هذا الصدع كان من الممكن أن تنزلق تركيا وتتحرك بما يصل إلى 5-6 أمتار، موضحا أن كل هذا يعتمد على البيانات الأولية، مع توفر معلومات أكثر دقة من الأقمار الصناعية خلال الأيام المقبلة.فيما أفاد بوب هولدسورث، أستاذ الجيولوجيا في جامعة درم البريطانية، بأن مقدار تحرك تلك الصفائح قد يكون منطقيا تماما وذلك بالنظر إلى قوة الزلزال والدمار الذي تسبب به في تركيا، مضيفا أن هناك علاقة يمكن التنبؤ بها وموثقة على نطاق واسع بين قوة الزلزال ومقدار الإزاحة للصفائح التكتونية الذي يمكن أن يحدث.ومن المعروف أن زلزالا بقوة 6.5 - 6.9 درجة يتربط بإزاحة تبلغ حوالي متر واحد، رغم أن أكبر الزلازل المعروفة يمكن أن ترتبط بإزاحات ما بين 10 - 15 مترا، كما أن تلك الإزاحات الأفقية للصفائح بإمكانها تدمير البنية التحتية الرئيسية تحت السطحية والسطحية، بما في ذلك أنابيب المياه وكابلات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والأنفاق.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 قتيلا.وقال أردوغان إن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات 52 ألفا و979 مصابا، وفق ما نقلته وكالة "الاناضول" التركية الرسمية. وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.وقال الرئيس التركي: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم"، مضيفا أن المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.وأكد أردوغان أنه "بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار ولن نترك أي مواطن وحيدا"، ماضيا بالقول: "إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد". وتابع "لا يمكنني استساغة من يسيرون حملات سلبية سعيا وراء مصالح سياسية ضيقة في هذا التوقيت".وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, جيولوجي, العالم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, زلزال, جيولوجي, العالم, أخبار سوريا اليوم

علماء جيولوجيا: زلزال تركيا أزاح البلاد وحركها نحو الغرب 3 أمتار

16:49 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / Muhammad Haj Kadourهذا المنظر الجوي يظهر السكان بمساعدة الجرافات، يبحثون عن ضحايا وناجين تحت أنقاض المباني المنهارة، إثر الزلزال الذي ضرب بلدة سرمدا بريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، مطلع فجر 6 شباط 2023
هذا المنظر الجوي يظهر السكان بمساعدة الجرافات، يبحثون عن ضحايا وناجين تحت أنقاض المباني المنهارة، إثر الزلزال الذي ضرب بلدة سرمدا بريف محافظة إدلب شمال غرب سوريا، مطلع فجر 6 شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / Muhammad Haj Kadour
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن الزلازل المميتة التي ضربت تركيا، فجر الاثنين، أزاحت تركيا وحركتها نحو الغرب بمقدار 3 أمتار.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الزلازل القاتلة التي ضربت تركيا، فجر يوم الاثنين الماضي، قد أحدثت تغييرا كبيرا في الصفائح التكتونية، التي تقع عليها تركيا، إذ دفعت بالبلاد إلى الغرب حوالي 3 أمتار.
ونقلت الصحيفة الغربية عن بعض خبراء الأرصاد أن هناك امتدادا بطول 225 كم من الصدع بين صفيحة الأناضول والصفيحة العربية قد تمزق بدوره، حيث تقع تركيا على خطوط الصدع الرئيسية التي تحد كل من صفيحات الأناضول والعربية والأوراسية.
وذكر كارلو دوجليوني، عالم الزلازل الإيطالي، إنه على خلفية هذا الصدع كان من الممكن أن تنزلق تركيا وتتحرك بما يصل إلى 5-6 أمتار، موضحا أن كل هذا يعتمد على البيانات الأولية، مع توفر معلومات أكثر دقة من الأقمار الصناعية خلال الأيام المقبلة.
فيما أفاد بوب هولدسورث، أستاذ الجيولوجيا في جامعة درم البريطانية، بأن مقدار تحرك تلك الصفائح قد يكون منطقيا تماما وذلك بالنظر إلى قوة الزلزال والدمار الذي تسبب به في تركيا، مضيفا أن هناك علاقة يمكن التنبؤ بها وموثقة على نطاق واسع بين قوة الزلزال ومقدار الإزاحة للصفائح التكتونية الذي يمكن أن يحدث.
ومن المعروف أن زلزالا بقوة 6.5 - 6.9 درجة يتربط بإزاحة تبلغ حوالي متر واحد، رغم أن أكبر الزلازل المعروفة يمكن أن ترتبط بإزاحات ما بين 10 - 15 مترا، كما أن تلك الإزاحات الأفقية للصفائح بإمكانها تدمير البنية التحتية الرئيسية تحت السطحية والسطحية، بما في ذلك أنابيب المياه وكابلات الكهرباء وخطوط أنابيب الغاز والأنفاق.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 قتيلا.
وقال أردوغان إن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات 52 ألفا و979 مصابا، وفق ما نقلته وكالة "الاناضول" التركية الرسمية.
وبحسب الرئيس التركي، دمر الزلزال 6 آلاف و444 منزلا.
وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.
وقال الرئيس التركي: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم"، مضيفا أن المستشفى الجامعي في هطاي سيستأنف خدماته اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء.
وأكد أردوغان أنه "بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار ولن نترك أي مواطن وحيدا"، ماضيا بالقول: "إنه وقت الوحدة والتضامن والاتحاد". وتابع "لا يمكنني استساغة من يسيرون حملات سلبية سعيا وراء مصالح سياسية ضيقة في هذا التوقيت".
وتعهد الرئيس التركي بالعمل "على تسريع إزالة الأنقاض وبناء المساكن عبر شركات المقاولات تحت إدارة الإسكان التركية "توكي" بولاياتنا الـ10 المتضررة من الزلزال".
وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
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