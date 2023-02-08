https://sputnikarabic.ae/20230208/فك-رموز-كتاب-ضائع-يصف-الحياة-بعد-الإسكندر-الأكبر-فيديو-1073256633.html

فك رموز "كتاب ضائع" يصف الحياة بعد الإسكندر الأكبر... فيديو

فك رموز "كتاب ضائع" يصف الحياة بعد الإسكندر الأكبر... فيديو

أكد باحثون في علم الآثار أنه تم أخيرا فك رموز"كتاب ضائع" عمره 2000 عام، يناقش السلالات التي خلفت الإسكندر الأكبر، بعد ما يقرب نحو 1000 عام من تدمير النص جزئيا... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T10:44+0000

2023-02-08T10:44+0000

2023-02-08T10:44+0000

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وبيّن الباحثون في علم الآثار، أنه عندما ثار بركان جبل فيزوف عام 79 ميلادية، تفحم كتاب عن الحكام الذين تبعوا الإسكندر الأكبر، والآن يعمل التعلم الآلي على فك رموز "الكتاب المفقود".وقال ريتشارد يانكو، الأستاذ الجامعي للدراسات الكلاسيكية في جامعة "ميتشيغان"، خلال عرض تقديمي في الاجتماع السنوي المشترك للمعهد الأثري الأمريكي وجمعية الدراسات الكلاسيكية، الذي عقد في "نيو أورلينز" الشهر الماضي: "من المحتمل أن يكون عملا ضائعا".وأضاف يانكو أن العلماء تمكنوا من قراءة أجزاء صغيرة فقط من النص التالف، وأكد أنه يحتوي على أسماء عدد من السلالات المقدونية وجنرالات الإسكندر.وأكد يانكو أن "الكتاب المفقود" مأخوذ من فيلا البرديات في هيركولانيوم، وهي مدينة دمرت إلى جانب بومبي عندما اندلع جبل فيزوف بعد مطلع الألفية الأولى، وتحتوي الفيلا على العديد من الكتابات للفيلسوف فيلوديموس (عاش حوالي 110 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد)، تم تفحيم هذه البرديات عندما اندلع البركان، في مرحلة ما، وعُثر على النص، وتم إعطاؤه لنابليون بونابرت في عام 1804، وبدوره أعطاها لمعهد فرنسا في باريس، حيث يوجد الآن، بحسب مجلة "livescience" العلمية.ونوّه يانكو أن العديد من النصوص في الفيلا كتبها فيلوديموس وتناقش الفلسفة وليس التاريخ، ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من اللفائف التي تشكل لغزا.

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