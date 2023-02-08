https://sputnikarabic.ae/20230208/مباحثات-مكثفة-في-القاهرة-مع-حماس-والجهاد-الإسلامي-لاحتواء-التوتر-في-الأراضي-الفلسطينية--1073274396.html

مباحثات مكثفة في القاهرة مع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية

مباحثات مكثفة في القاهرة مع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية

تستضيف القاهرة اجتماعات مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بهدف تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل التوتر الشديد الذي تشهده مع التصعيد المستمر هناك، وخاصة... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T14:09+0000

2023-02-08T14:09+0000

2023-02-08T14:09+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

أخبار مصر الآن

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

الجهاد الإسلامي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073274064_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ae268d92743ce05f1a0012c88c4e8597.png

مباحثات مكثفة في القاهرة مع حماس والجهاد الإسلامي لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية مباحثات مكثفة في القاهرة مع حماس والجهاد الإسلامي لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية

وقالت حركة حماس إن وفدها القيادي برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، سيناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته للقاهرة، ملف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك بحث الآليات التي تعزز العمل الوطني، في الوقت الذي أنهى فيه وفد قيادي رفيع من حركة الجهاد الإسلامي سلسلة لقاءات في القاهرة، بحثت ذات الملفات.وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن التواصل بين مصر وحماس لم ينقطع، مشيرًا إلى أن وفد الحركة برئاسة هنية يعمل على طرح جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشار إلى أن "تحركات مصر تنطلق من إدراك القاهرة حجم الأزمة التي يمكن أن تنشأ عن الاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية، بهدف وقف العدوان".وأوضح أن لقاء القاهرة جمع الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة مع الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، واستعرض الجانبان أهم العقبات أمام الجهود المصرية للتهدئة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الضفة والقدس.وذكر أن "حركة الجهاد موقفها واضح من سياسات إسرائيل تجاه الضفة والقدس، بأنها لن تقبل بها وستتصدى لها وستواجه حكومة الاحتلال المتطرفة التي تضم غلاة المتطرفين وداعمي الاستيطان".وأضاف: "لقاء القاهرة سيترتب عليه إجراءات تقوم بها مصر على مستوى دعوة الفصائل الفلسطينية الأساسية لاجتماعات تشاورية، ومن الممكن أن تذهب القاهرة إلى دعوة الرئيس محمود عباس والأمناء العامين لاجتماع يهدف إلى تعزيز الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي وإرسال موقف فلسطيني موحد للعالم في مواجهة السياسات الإسرائيلية القائمة".وشدد على أنه لا يمكن أن يرضى الفلسطينيون بسفك الدماء في الضفة والقدس، مؤكدًا على ضرورة المقاومة، لذلك وجب لجم الاحتلال عن عدوانه على الشعب الفلسطيني.إعداد وتقديم .. أحمد أحمد وعبد الله حميد

https://sputnikarabic.ae/20230207/قيادي-في-الجهاد-الإسلامي-بحثنا-بالقاهرة-كيفية-مواجهة-التطرف-الإسرائيلي-1073243435.html

https://sputnikarabic.ae/20221201/اشتباكات-مسلحة-بين-مسلحين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-اقتحمت-مدينة-جنين-ومخيمها-1070716721.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لقاء سبوتنيك, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجهاد الإسلامي