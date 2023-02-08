https://sputnikarabic.ae/20230208/مباحثات-مكثفة-في-القاهرة-مع-حماس-والجهاد-الإسلامي-لاحتواء-التوتر-في-الأراضي-الفلسطينية--1073274396.html
مباحثات مكثفة في القاهرة مع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية
مباحثات مكثفة في القاهرة مع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية
تستضيف القاهرة اجتماعات مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بهدف تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل التوتر الشديد الذي تشهده مع التصعيد المستمر هناك، وخاصة... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T14:09+0000
2023-02-08T14:09+0000
2023-02-08T14:09+0000
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مباحثات مكثفة في القاهرة مع حماس والجهاد الإسلامي لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية
مباحثات مكثفة في القاهرة مع حماس والجهاد الإسلامي لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية
وقالت حركة حماس إن وفدها القيادي برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، سيناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته للقاهرة، ملف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك بحث الآليات التي تعزز العمل الوطني، في الوقت الذي أنهى فيه وفد قيادي رفيع من حركة الجهاد الإسلامي سلسلة لقاءات في القاهرة، بحثت ذات الملفات.وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن التواصل بين مصر وحماس لم ينقطع، مشيرًا إلى أن وفد الحركة برئاسة هنية يعمل على طرح جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأشار إلى أن "تحركات مصر تنطلق من إدراك القاهرة حجم الأزمة التي يمكن أن تنشأ عن الاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية، بهدف وقف العدوان".وأوضح أن لقاء القاهرة جمع الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة مع الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، واستعرض الجانبان أهم العقبات أمام الجهود المصرية للتهدئة، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في الضفة والقدس.وذكر أن "حركة الجهاد موقفها واضح من سياسات إسرائيل تجاه الضفة والقدس، بأنها لن تقبل بها وستتصدى لها وستواجه حكومة الاحتلال المتطرفة التي تضم غلاة المتطرفين وداعمي الاستيطان".وأضاف: "لقاء القاهرة سيترتب عليه إجراءات تقوم بها مصر على مستوى دعوة الفصائل الفلسطينية الأساسية لاجتماعات تشاورية، ومن الممكن أن تذهب القاهرة إلى دعوة الرئيس محمود عباس والأمناء العامين لاجتماع يهدف إلى تعزيز الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي وإرسال موقف فلسطيني موحد للعالم في مواجهة السياسات الإسرائيلية القائمة".وشدد على أنه لا يمكن أن يرضى الفلسطينيون بسفك الدماء في الضفة والقدس، مؤكدًا على ضرورة المقاومة، لذلك وجب لجم الاحتلال عن عدوانه على الشعب الفلسطيني.إعداد وتقديم .. أحمد أحمد وعبد الله حميد
https://sputnikarabic.ae/20230207/قيادي-في-الجهاد-الإسلامي-بحثنا-بالقاهرة-كيفية-مواجهة-التطرف-الإسرائيلي-1073243435.html
https://sputnikarabic.ae/20221201/اشتباكات-مسلحة-بين-مسلحين-فلسطينيين-وقوات-إسرائيلية-اقتحمت-مدينة-جنين-ومخيمها-1070716721.html
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لقاء سبوتنيك, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجهاد الإسلامي
لقاء سبوتنيك, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجهاد الإسلامي
مباحثات مكثفة في القاهرة مع "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لاحتواء التوتر في الأراضي الفلسطينية
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تستضيف القاهرة اجتماعات مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بهدف تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل التوتر الشديد الذي تشهده مع التصعيد المستمر هناك، وخاصة بعد تولي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمينية المتشددة السلطة في إسرائيل.
وقالت حركة حماس
إن وفدها القيادي برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، سيناقش مع المسؤولين المصريين خلال زيارته للقاهرة، ملف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك بحث الآليات التي تعزز العمل الوطني، في الوقت الذي أنهى فيه وفد قيادي رفيع من حركة الجهاد الإسلامي سلسلة لقاءات في القاهرة، بحثت ذات الملفات.
وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن التواصل بين مصر وحماس لم ينقطع، مشيرًا إلى أن وفد الحركة برئاسة هنية يعمل على طرح جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في بيان عقب انتهاء محادثات وفدها في القاهرة أن مباحثات الوفد تركزت حول الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس، بالإضافة للتطورات السياسية وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية لـ"مواجهة حكومة التطرف الصهيوني"، وذلك على حد قولها.
في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، إن اجتماعات القاهرة مع الفصائل الفلسطينية تأتي في إطار الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية، ورعايتها المستمرة لوقف إطلاق النار وفرض الهدوء بين الفصائل وإسرائيل.
وأشار إلى أن "تحركات مصر تنطلق من إدراك القاهرة حجم الأزمة التي يمكن أن تنشأ عن الاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية، بهدف وقف العدوان".
وأوضح أن لقاء القاهرة جمع الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة مع الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، واستعرض الجانبان أهم العقبات أمام الجهود المصرية للتهدئة، والاعتداءات الإسرائيلية
المتكررة في الضفة والقدس.
وذكر أن "حركة الجهاد موقفها واضح من سياسات إسرائيل تجاه الضفة والقدس، بأنها لن تقبل بها وستتصدى لها وستواجه حكومة الاحتلال المتطرفة التي تضم غلاة المتطرفين وداعمي الاستيطان".
وأضاف: "لقاء القاهرة سيترتب عليه إجراءات تقوم بها مصر على مستوى دعوة الفصائل الفلسطينية الأساسية لاجتماعات تشاورية، ومن الممكن أن تذهب القاهرة إلى دعوة الرئيس محمود عباس
والأمناء العامين لاجتماع يهدف إلى تعزيز الموقف الفلسطيني على المستوى الدولي وإرسال موقف فلسطيني موحد للعالم في مواجهة السياسات الإسرائيلية القائمة".
من جانبه، وصف سهيل هندي عضو المكتب السياسي لحركة حماس في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك"، موقف القاهرة بالإيجابي والداعم للشعب الفلسطيني. وطالب بأن تضع الفصائل الصورة في الأراضي الفلسطينية أمام المسؤولين بالقاهرة، سواء في الضفة أو القدس، وما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الشعب الفلسطيني
.
وشدد على أنه لا يمكن أن يرضى الفلسطينيون بسفك الدماء في الضفة والقدس، مؤكدًا على ضرورة المقاومة، لذلك وجب لجم الاحتلال عن عدوانه على الشعب الفلسطيني.
إعداد وتقديم .. أحمد أحمد وعبد الله حميد