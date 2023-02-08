https://sputnikarabic.ae/20230208/محكمة-القطب-الجزائي-الاقتصادي-والمالي-تدين-شقيق-الرئيس-الراحل-بوتفليقة--1073276677.html
محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تدين شقيق الرئيس الراحل بوتفليقة
محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تدين شقيق الرئيس الراحل بوتفليقة
ذكرت صحيفة "الجزائر الآن" في عددها الصادر اليوم، أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أدانت في سيدي امحمد، السعيد بوتفليقة، المستشار السابق في رئاسة... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T15:17+0000
2023-02-08T15:17+0000
2023-02-08T15:18+0000
العالم
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كما أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حداد علي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، و8 ملايين دينار جزائري.وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة طحكوت محي الدين، بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا، و 8 ملايين دينارجزائري غرامة مالية نافذة ، مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال.كما أدانت المحكمة الجزائرية عددا من المواطنين، بقضايا فساد مرتبطة بالحكومة السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20230208/شيخ-الأزهر-يدعو-إلى-انتفاضة-عالمية-لمد-يد-العون-لمنكوبي-زلزال-سوريا-وتركيا-1073275886.html
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العالم
محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي تدين شقيق الرئيس الراحل بوتفليقة
15:17 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "الجزائر الآن" في عددها الصادر اليوم، أن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، أدانت في سيدي امحمد، السعيد بوتفليقة، المستشار السابق في رئاسة الجمهورية، شقيق الرئيس الراحل، بعد محاكمة دامت 15 يوما كاملة، لمتابعته رفقة رجال الأعمال، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
كما أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حداد علي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، و8 ملايين دينار جزائري.
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة طحكوت محي الدين، بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا، و 8 ملايين دينارجزائري غرامة مالية نافذة ، مع تبرئته من جنحة مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال.
كما أدانت المحكمة الجزائرية عددا من المواطنين، بقضايا فساد مرتبطة بالحكومة السابقة.