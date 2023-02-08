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https://sputnikarabic.ae/20230208/مسؤولون-سوريون-مشاركة-الجيش-الروسي-في-عمليات-الإنقاذ-تسرع-انتشال-الضحايا-1073271036.html
مسؤولون سوريون: مشاركة الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ تسرع انتشال الضحايا
مسؤولون سوريون: مشاركة الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ تسرع انتشال الضحايا
أسهمت وحدات من الجيش الروسي الموجودة في سوريا بتسريع عمليات البحث والإنقاذ التي لا تزال متواصلة في محافظة اللاذقية، لإخراج الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وانتشال... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T13:50+0000
2023-02-08T13:50+0000
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وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أنه كان لمشاركة وحدات الجيش الروسي، عناصر ومعدات، أثرًا إيجابيًا في الإسراع برفع الأنقاض وانتشال المصابين والضحايا.بدوره، قال مدير عام سلك الدفاع المدني في سوريا اللواء صفوان بهلول لـ"سبوتنيك": "شاركت وحدات من الجيش الروسي في عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين جنبا إلى جنب مع فرق الإنقاذ الوطنية، سواء في اللاذقية أو حلب أو حماة".وأشار اللواء بهلول إلى أن المشاركة الروسية انعكست إيجاباً من خلال الإسراع في عملية رفع الأنقاض بمساعدة المعدات والآليات الروسية المساهمة، وإنقاذ ناجين وانتشال ضحايا الزلزال.وإذ شدد بهلول على أن فرق الإنقاذ مستمرة في عملها انطلاقاً من أهمية عامل الوقت في عملية البحث، أشار أيضا إلى أنه يتم إخراج ناجين من تحت الأنقاض حتى الآن، إلى جانب انتشال جثث ضحايا، مبيناً أنه تم فجر اليوم إنقاذ رجل من تحت أنقاض بناء متهدم في دمسرخو.بدوره، أكد رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل لـ "سبوتنيك"، أن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، وأن مدينة جبلة منكوبة، مشيرًا إلى تهدم نحو 25 بناء في المدينة.وقال قناديل: "كان لمشاركة عناصر من الجيش الروسي ومعداته في عمليات البحث والإنقاذ أثراً إيحابياً، فالمعدات التي يتم استخدامها متطورة، ناهيك عن أهمية مشاركتهم إلى جانب فرق الإنقاذ".ولفت قناديل إلى استنفار جميع الدوائر الخدمية في عمليات البحث وإغاثة العائلات المتضررة التي تم تأمينها في مراكز إيواء مجهزة في مدينة جبلة.وكانت جهزت محافظة اللاذقية 11 مركز إيواء و6 فنادق لاستضافة العائلات المتضررة جراء الزلزال، وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية اللازمة لهم.امتهم.وكانت جهزت مخافظة اللاذقية 11 مركز إيواء و6 فنادق لاستضافة العائلات المتضررة جراء الزلزال، وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية اللازمة لهم.
https://sputnikarabic.ae/20230208/جريمة-ضد-الإنسانيةصمت-دولي-وبلدان-تتحدى-العقوبات-بمساعدات-لسوريا-1073267481.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, زلزال
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, زلزال

مسؤولون سوريون: مشاركة الجيش الروسي في عمليات الإنقاذ تسرع انتشال الضحايا

13:50 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Monzer Saidفريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Monzer Said
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حصري
أسهمت وحدات من الجيش الروسي الموجودة في سوريا بتسريع عمليات البحث والإنقاذ التي لا تزال متواصلة في محافظة اللاذقية، لإخراج الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وانتشال الضحايا، وفق ما أكد مسؤولون سوريون لـ "سبوتنيك".
وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أنه كان لمشاركة وحدات الجيش الروسي، عناصر ومعدات، أثرًا إيجابيًا في الإسراع برفع الأنقاض وانتشال المصابين والضحايا.
بدوره، قال مدير عام سلك الدفاع المدني في سوريا اللواء صفوان بهلول لـ"سبوتنيك": "شاركت وحدات من الجيش الروسي في عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين جنبا إلى جنب مع فرق الإنقاذ الوطنية، سواء في اللاذقية أو حلب أو حماة".
© Sputnik . Monzer Saidفريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
وأشار اللواء بهلول إلى أن المشاركة الروسية انعكست إيجاباً من خلال الإسراع في عملية رفع الأنقاض بمساعدة المعدات والآليات الروسية المساهمة، وإنقاذ ناجين وانتشال ضحايا الزلزال.
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وإذ شدد بهلول على أن فرق الإنقاذ مستمرة في عملها انطلاقاً من أهمية عامل الوقت في عملية البحث، أشار أيضا إلى أنه يتم إخراج ناجين من تحت الأنقاض حتى الآن، إلى جانب انتشال جثث ضحايا، مبيناً أنه تم فجر اليوم إنقاذ رجل من تحت أنقاض بناء متهدم في دمسرخو.
© Sputnik . Monzer Saidفريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
بدوره، أكد رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس أحمد قناديل لـ "سبوتنيك"، أن عمليات البحث تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، وأن مدينة جبلة منكوبة، مشيرًا إلى تهدم نحو 25 بناء في المدينة.
وقال قناديل: "كان لمشاركة عناصر من الجيش الروسي ومعداته في عمليات البحث والإنقاذ أثراً إيحابياً، فالمعدات التي يتم استخدامها متطورة، ناهيك عن أهمية مشاركتهم إلى جانب فرق الإنقاذ".
© Sputnik . Monzer Saidفريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
© Sputnik . Monzer Said
ولفت قناديل إلى استنفار جميع الدوائر الخدمية في عمليات البحث وإغاثة العائلات المتضررة التي تم تأمينها في مراكز إيواء مجهزة في مدينة جبلة.
وكانت جهزت محافظة اللاذقية 11 مركز إيواء و6 فنادق لاستضافة العائلات المتضررة جراء الزلزال، وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية اللازمة لهم.امتهم.
وكانت جهزت مخافظة اللاذقية 11 مركز إيواء و6 فنادق لاستضافة العائلات المتضررة جراء الزلزال، وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية اللازمة لهم.
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