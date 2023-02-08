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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/ميدفيدشوك-يتوقع-تضارب-المصالح-بين-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-بشأن-أوكرانيا-1073248429.html
ميدفيدشوك: "زيلينسكي يحلب أوروبا مثل بقرة" وأوكرانيا ستشهد تضارب مصالح
ميدفيدشوك: "زيلينسكي يحلب أوروبا مثل بقرة" وأوكرانيا ستشهد تضارب مصالح
توقع رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة "من أجل الحياة" في أوكرانيا، فيكتور ميدفيدشوك، أن يتسبب الصراع في أوكرانيا باستنزاف الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T07:17+0000
2023-02-08T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأشار ميدفيدشوك إلى حدوث تصادم مصالح لا مفر منه بين واشنطن وبروكسل.وبحسب رأيه، "فإنه بالنسبة لمعظم العالم، لم يعد الغرب ككل يبدو لطيفا وجذابا للغاية، المليار الذهبي، الذي يرغب في مخالفة جميع قواعده الخاصة، والتخلص من قناع الحضارة، فقط للحصول على ربح وإبقاء بقية العالم تحت السيطرة".واختتم بالقول: "هذا على الأرجح، لن ينجح، لأن السياسيين الغربيين يجهزون المواطنين للأوقات الصعبة. لذلك لا يمكن أن ينتهي كل هذا إلا ببناء عالم أكثر عدلاً، ونظام جديد للأمن وللعلاقات الدولية والتجارة والتعددية القطبية والاحترام المتبادل. السياسيون "الديمقراطيون" اليوم لا يريدون احترام آراء الآخرين ومصالحهم، لكنهم سيضطرون إلى ذلك غدا".
https://sputnikarabic.ae/20230116/المتلازمة-الأوكرانية-تشريح-المواجهة-العسكرية-الحديثة-1072334388.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

ميدفيدشوك: "زيلينسكي يحلب أوروبا مثل بقرة" وأوكرانيا ستشهد تضارب مصالح

07:17 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 08:09 GMT 08.02.2023)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوراللنائب الأوكراني وزعيم حزب "منبر المعارضة - من أجل الحياة" الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك
اللنائب الأوكراني وزعيم حزب منبر المعارضة - من أجل الحياة الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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توقع رئيس المجلس السياسي لمنصة المعارضة "من أجل الحياة" في أوكرانيا، فيكتور ميدفيدشوك، أن يتسبب الصراع في أوكرانيا باستنزاف الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تستفيد فيه الولايات المتحدة من ذلك.
وأشار ميدفيدشوك إلى حدوث تصادم مصالح لا مفر منه بين واشنطن وبروكسل.

وأضاف قائلا: "أوروبا والولايات المتحدة لديهما مصالح مختلفة. فالحرب تستنزف قبل كل شيء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تستفيد من استمرار الحرب. لذلك، لا مفر من تضارب المصالح بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للأوروبيين، فإن زيلينسكي، الذي يحلب أوروبا مثل بقرة، سيبدو قريبا أنه لم يعد لطيفًا وجذابًا".

وبحسب رأيه، "فإنه بالنسبة لمعظم العالم، لم يعد الغرب ككل يبدو لطيفا وجذابا للغاية، المليار الذهبي، الذي يرغب في مخالفة جميع قواعده الخاصة، والتخلص من قناع الحضارة، فقط للحصول على ربح وإبقاء بقية العالم تحت السيطرة".
فيكتور ميدفيدتشوك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
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واختتم بالقول: "هذا على الأرجح، لن ينجح، لأن السياسيين الغربيين يجهزون المواطنين للأوقات الصعبة. لذلك لا يمكن أن ينتهي كل هذا إلا ببناء عالم أكثر عدلاً، ونظام جديد للأمن وللعلاقات الدولية والتجارة والتعددية القطبية والاحترام المتبادل. السياسيون "الديمقراطيون" اليوم لا يريدون احترام آراء الآخرين ومصالحهم، لكنهم سيضطرون إلى ذلك غدا".
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