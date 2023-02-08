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https://sputnikarabic.ae/20230208/ميناء-خليفة-يدخل-غينيس-بتشكيل-أكبر-صورة-من-حاويات-الشحن-فيديو-1073255530.html
ميناء "خليفة" يدخل "غينيس" بتشكيل أكبر صورة من حاويات الشحن... فيديو
ميناء "خليفة" يدخل "غينيس" بتشكيل أكبر صورة من حاويات الشحن... فيديو
دخل ميناء خليفة الإماراتي التابع لمجموعة موانئ أبو ظبي، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تشكيل أكبر شعار/‏ صورة على مستوى العالم باستخدام حاويات... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:59+0000
2023-02-08T09:59+0000
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وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه تم تشكيل شعار مجموعة موانئ أبو ظبي بجمع 676 حاوية في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، حيث بلغ الطول الإجمالي للشعار 1,000.4 متر.وأضافت الصحيفة أن عرض الشعار بلغ 174 مترا، ليصل بذلك ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته محطة تانجونج باجار في سنغافورة عام 2017 بمجموع 359 حاوية.من جانبه، أعرب سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبو ظبي عن فخره بتحقيق ميناء خليفة لهذا الرقم القياسي، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على مواصلة إرساء معايير جديدة، ويسلط الضوء على مكانتها كمزود رائد للخدمات اللوجستية يتمتع بأفضل مستويات الكفاءة ويتبنى أحدث التقنيات المتطورة في أعماله.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, نادي الفيديو, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, نادي الفيديو, الأخبار

ميناء "خليفة" يدخل "غينيس" بتشكيل أكبر صورة من حاويات الشحن... فيديو

09:59 GMT 08.02.2023
© Photo / Tunisian Ministry of Environmentحاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس
حاويات نفايات منزلية إيطالية في ميناء سوسة بتونس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Photo / Tunisian Ministry of Environment
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دخل ميناء خليفة الإماراتي التابع لمجموعة موانئ أبو ظبي، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تشكيل أكبر شعار/‏ صورة على مستوى العالم باستخدام حاويات الشحن.
وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه تم تشكيل شعار مجموعة موانئ أبو ظبي بجمع 676 حاوية في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، حيث بلغ الطول الإجمالي للشعار 1,000.4 متر.
وأضافت الصحيفة أن عرض الشعار بلغ 174 مترا، ليصل بذلك ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته محطة تانجونج باجار في سنغافورة عام 2017 بمجموع 359 حاوية.
من جانبه، أعرب سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبو ظبي عن فخره بتحقيق ميناء خليفة لهذا الرقم القياسي، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على مواصلة إرساء معايير جديدة، ويسلط الضوء على مكانتها كمزود رائد للخدمات اللوجستية يتمتع بأفضل مستويات الكفاءة ويتبنى أحدث التقنيات المتطورة في أعماله.
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