https://sputnikarabic.ae/20230208/ميناء-خليفة-يدخل-غينيس-بتشكيل-أكبر-صورة-من-حاويات-الشحن-فيديو-1073255530.html
ميناء "خليفة" يدخل "غينيس" بتشكيل أكبر صورة من حاويات الشحن... فيديو
ميناء "خليفة" يدخل "غينيس" بتشكيل أكبر صورة من حاويات الشحن... فيديو
دخل ميناء خليفة الإماراتي التابع لمجموعة موانئ أبو ظبي، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تشكيل أكبر شعار/ صورة على مستوى العالم باستخدام حاويات... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T09:59+0000
2023-02-08T09:59+0000
2023-02-08T09:59+0000
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وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية أنه تم تشكيل شعار مجموعة موانئ أبو ظبي بجمع 676 حاوية في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، حيث بلغ الطول الإجمالي للشعار 1,000.4 متر.وأضافت الصحيفة أن عرض الشعار بلغ 174 مترا، ليصل بذلك ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته محطة تانجونج باجار في سنغافورة عام 2017 بمجموع 359 حاوية.من جانبه، أعرب سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبو ظبي عن فخره بتحقيق ميناء خليفة لهذا الرقم القياسي، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على مواصلة إرساء معايير جديدة، ويسلط الضوء على مكانتها كمزود رائد للخدمات اللوجستية يتمتع بأفضل مستويات الكفاءة ويتبنى أحدث التقنيات المتطورة في أعماله.
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, نادي الفيديو, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, نادي الفيديو, الأخبار
ميناء "خليفة" يدخل "غينيس" بتشكيل أكبر صورة من حاويات الشحن... فيديو
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دخل ميناء خليفة الإماراتي التابع لمجموعة موانئ أبو ظبي، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تشكيل أكبر شعار/ صورة على مستوى العالم باستخدام حاويات الشحن.
وأوضحت صحيفة
"البيان" الإماراتية أنه تم تشكيل شعار مجموعة موانئ أبو ظبي بجمع 676 حاوية في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، حيث بلغ الطول الإجمالي للشعار 1,000.4 متر.
وأضافت الصحيفة أن عرض الشعار بلغ 174 مترا، ليصل بذلك ما يقارب ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجلته محطة تانجونج باجار في سنغافورة عام 2017 بمجموع 359 حاوية.
من جانبه، أعرب سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبو ظبي عن فخره بتحقيق ميناء خليفة لهذا الرقم القياسي
، وهو ما يعكس قدرة المجموعة على مواصلة إرساء معايير جديدة، ويسلط الضوء على مكانتها كمزود رائد للخدمات اللوجستية يتمتع بأفضل مستويات الكفاءة ويتبنى أحدث التقنيات المتطورة في أعماله.