https://sputnikarabic.ae/20230208/نتنياهو-وفد-الإنقاذ-إلى-تركيا-يظهر-للعالم-وجه-إسرائيل-الجميل-1073280294.html
نتنياهو: وفد الإنقاذ إلى تركيا يظهر للعالم "وجه إسرائيل الجميل"
نتنياهو: وفد الإنقاذ إلى تركيا يظهر للعالم "وجه إسرائيل الجميل"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننتياهو، اليوم الأربعاء، إن فريق الإنقاذ الذي أرسلته بلاده إلى تركيا للمشاركة في انتشال العالقين تحت الأنقاض يظهر للعالم... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T15:59+0000
2023-02-08T15:59+0000
2023-02-08T15:59+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نتنياهو برئيس الفريق التابع للجيش الإسرائيلي العميد جولان فاخ، وفق تغريدة لنتنياهو بحسابه على تويتر، أرفقها بمقطع متلفز للاتصال.وخلال الاتصال، سأل نتنياهو رئيس الوفد: "أفهم أنكم أنقذتم أرواحا... كم عدد من أنقذتم؟"، ليرد عليه فاخ قائلا "أنقذنا 4 عالقين تحت الأنقاض ونتعامل الآن مع اثنين آخرين".وقال نتنياهو في تغريدته: "سعدت بالحديث مع العميد (احتياط) جولان فاخ، قائد مهمة الانقاذ الإسرائيلية في تركيا. تجربة الفريق الثرية وجهوده الدؤوبة تجلب لنا شرفًا كبيرًا وتُظهر للعالم الوجه الحقيقي والجميل لإسرائيل".وختم بالقول: "كل الاحترام لجميع أعضاء وعضوات الوفد! استمروا في إنقاذ الأرواح وحافظوا على أنفسكم".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال رئيس فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا العميد جولان فاخ، إن فريقه هو الأكثر انتشالا للعالقين من تحت الأنقاض مقارنة ببعثات الدول الأخرى.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن فاخ، قوله: "رصدنا أكبر عدد من العالقين حتى الآن مقارنة بالبعثات الأخرى".في سياق متصل، أقلعت طائرات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وعلى متنها 250 من عناصر وفد طبي إلى تركيا مع تجهيزات لإقامة مستشفى ميداني، وفق الصحيفة.وأمس الثلاثاء، هبطت مهمة الإنقاذ الإسرائيلية "أغصان الزيتون"، في مطار مدينة أضنة في تركيا، الواقعة في منطقة الزلزال الذي ضرب البلاد، الاثنين.وإسرائيل ليست سوى واحدة من عشرات الدول التي قدمت المساعدة لتركيا.وفجر الاثنين، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230208/رئيس-الوفد-الإسرائيلي-نحن-الأكثر-إنقاذا-للعالقين-تحت-الأنقاض-في-تركيا-1073276156.html
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زلزال, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
زلزال, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
نتنياهو: وفد الإنقاذ إلى تركيا يظهر للعالم "وجه إسرائيل الجميل"
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ننتياهو، اليوم الأربعاء، إن فريق الإنقاذ الذي أرسلته بلاده إلى تركيا للمشاركة في انتشال العالقين تحت الأنقاض يظهر للعالم الوجه الحقيقي الجميل لإسرائيل.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نتنياهو برئيس الفريق التابع للجيش الإسرائيلي العميد جولان فاخ، وفق تغريدة لنتنياهو بحسابه على تويتر، أرفقها بمقطع متلفز للاتصال.
وخلال الاتصال، سأل نتنياهو
رئيس الوفد: "أفهم أنكم أنقذتم أرواحا... كم عدد من أنقذتم؟"، ليرد عليه فاخ قائلا "أنقذنا 4 عالقين تحت الأنقاض ونتعامل الآن مع اثنين آخرين".
وقال نتنياهو في تغريدته: "سعدت بالحديث مع العميد (احتياط) جولان فاخ، قائد مهمة الانقاذ الإسرائيلية في تركيا. تجربة الفريق الثرية وجهوده الدؤوبة تجلب لنا شرفًا كبيرًا وتُظهر للعالم الوجه الحقيقي والجميل لإسرائيل".
وختم بالقول: "كل الاحترام لجميع أعضاء وعضوات الوفد! استمروا في إنقاذ الأرواح وحافظوا على أنفسكم".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال رئيس فريق الإنقاذ الإسرائيلي
في تركيا العميد جولان فاخ، إن فريقه هو الأكثر انتشالا للعالقين من تحت الأنقاض مقارنة ببعثات الدول الأخرى.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن فاخ، قوله: "رصدنا أكبر عدد من العالقين حتى الآن مقارنة بالبعثات الأخرى".
في سياق متصل، أقلعت طائرات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي وعلى متنها 250 من عناصر وفد طبي إلى تركيا مع تجهيزات لإقامة مستشفى ميداني، وفق الصحيفة.
وأمس الثلاثاء، هبطت مهمة الإنقاذ الإسرائيلية
"أغصان الزيتون"، في مطار مدينة أضنة في تركيا، الواقعة في منطقة الزلزال الذي ضرب البلاد، الاثنين.
وإسرائيل ليست سوى واحدة من عشرات الدول التي قدمت المساعدة لتركيا.
وفجر الاثنين، ضرب زلزال
بلغت قوته 7.7 درجات جنوبي تركيا وشمالي سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.