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https://sputnikarabic.ae/20230208/نواب-في-الكونغرس-الأمريكي-يهتفون-ضد-بايدن-ويصفونه-بـالكاذب-1073248102.html
نواب في الكونغرس الأمريكي يهتفون ضد بايدن ويصفونه بـ"الكاذب"
نواب في الكونغرس الأمريكي يهتفون ضد بايدن ويصفونه بـ"الكاذب"
وصف عدد من النواب الجمهوريون بالكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن، بـ"الكاذب"، خلال خطابه عن حالة الاتحاد. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T06:58+0000
2023-02-08T06:58+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وهتف النواب الجمهوريون مرددين كلمة "كاذب"، ولوحت النائبة مارجوري تايلور غرين بيديها معترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضا لحديث بايدن.وهاجم بايدن النواب الجمهوريين بسبب أزمة سقف الديون، قبل أن يقول إن بعضهم، دون أن يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.وأشار بايدن إلى التقدم المحرَز في الاقتصاد عقب جائحة كورونا، وشدد على أن الكونغرس المنقسم بشدة يمكن أن يتغلب على خلافاته.ويعتبر هذا الخطاب هو الأول للرئيس الأمريكي أمام جلسة مشتركة للكونغرس، منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، في يناير/كانون الثاني الماضي.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

نواب في الكونغرس الأمريكي يهتفون ضد بايدن ويصفونه بـ"الكاذب"

06:58 GMT 08.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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وصف عدد من النواب الجمهوريون بالكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن، بـ"الكاذب"، خلال خطابه عن حالة الاتحاد.
وهتف النواب الجمهوريون مرددين كلمة "كاذب"، ولوحت النائبة مارجوري تايلور غرين بيديها معترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضا لحديث بايدن.
وهاجم بايدن النواب الجمهوريين بسبب أزمة سقف الديون، قبل أن يقول إن بعضهم، دون أن يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
وأشار بايدن إلى التقدم المحرَز في الاقتصاد عقب جائحة كورونا، وشدد على أن الكونغرس المنقسم بشدة يمكن أن يتغلب على خلافاته.
ويعتبر هذا الخطاب هو الأول للرئيس الأمريكي أمام جلسة مشتركة للكونغرس، منذ أن سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، في يناير/كانون الثاني الماضي.
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