https://sputnikarabic.ae/20230208/نوفاك-يعلن-استعداد-روسيا-لإجراءات-ردا-على-فرض-سقف-لأسعار-النفط-1073266749.html

نوفاك يعلن استعداد روسيا لإجراءات ردا على فرض سقف لأسعار النفط

نوفاك يعلن استعداد روسيا لإجراءات ردا على فرض سقف لأسعار النفط

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن "روسيا ستقرر إجراءات الرد على فرض سقف لأسعار المنتجات النفطية التي قدمها الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T13:41+0000

2023-02-08T13:41+0000

2023-02-08T14:05+0000

روسيا

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وقال نوفاك لـ"سبوتنيك": "نحن ندرس القرارات الجديدة التي تم اتخاذها (فيما يتعلق باستبعاد الاتحاد الأوروبي لجزء من المنتجات النفطية الروسية من سقف الأسعار)، ونحن بحاجة إلى فهم الملاءمة".وأعلنت المفوضية الأوروبية، في 4 فبراير/ شباط، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف على سعر النفط الروسي بدءا من 5 فبراير، على أن تُمد فترة سماح حتى 55 يوما، لنقل المنتجات النفطية الروسية التي لم يطبق عليها الحد السعري عبر البحر.وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية أن "وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية سيبدأ اعتبارًا من 5 فبراير/شباط 2023، ويشمل ذلك فترة 55 يومًا (انتقالية) للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به، شريطة أن يتم تحميلها على السفن بحلول 5 فبراير 2023 وتفريغها بحلول 1 أبريل/ نيسان 2023".

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