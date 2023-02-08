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هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على الحدود السورية اللبنانية
هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على الحدود السورية اللبنانية
أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بشدة 4.3 درجة على مقياس ريختر على الحدود السورية اللبنانية. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T20:43+0000
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دمشق - سبوتنيك. وذكر المركز الوطني السوري للزلازل، في بيان على موقعه الإلكتروني: "تسجيل هزة أرضية بشدة 4.3 درجة على مقياس ريختر وعمق 30 كم، الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي، على الحدود السورية اللبنانية، تبعد مسافة 40 كم شمال غربي مدينة النبك".من جانبه، قالت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس لقناة "mtv" إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 5 كيلومترات جنوب الهرمل.وضرب سوريا وتركيا في 6 شباط/ فبراير الجاري زلزال مدمر بشدة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بدمار كبير في مدينتي حلب واللاذقية ووفاة ما يقارب 1262 شخص وإصابة 2285 شخصا في حصيلة غير نهائية.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم, زلزال, أخبار لبنان

هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على الحدود السورية اللبنانية

20:43 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 20:47 GMT 08.02.2023)
© Sputnikتداعيات الزلزال المدمر في سويا - جبلة، جنوب محافظة اللاذقية
تداعيات الزلزال المدمر في سويا - جبلة، جنوب محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بشدة 4.3 درجة على مقياس ريختر على الحدود السورية اللبنانية.
دمشق - سبوتنيك. وذكر المركز الوطني السوري للزلازل، في بيان على موقعه الإلكتروني: "تسجيل هزة أرضية بشدة 4.3 درجة على مقياس ريختر وعمق 30 كم، الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي، على الحدود السورية اللبنانية، تبعد مسافة 40 كم شمال غربي مدينة النبك".
الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
شيخ الأزهر يدعو إلى "انتفاضة عالمية" لمد يد العون لمنكوبي زلزال سوريا وتركيا
14:34 GMT
من جانبه، قالت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس لقناة "mtv" إن الهزة الأرضية وقعت على بعد 5 كيلومترات جنوب الهرمل.
وضرب سوريا وتركيا في 6 شباط/ فبراير الجاري زلزال مدمر بشدة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وتسبب بدمار كبير في مدينتي حلب واللاذقية ووفاة ما يقارب 1262 شخص وإصابة 2285 شخصا في حصيلة غير نهائية.
ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.
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