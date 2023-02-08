عربي
بوتين: روسيا لا تريد ظهور نقاط توتر على حدودها الجنوبية
https://sputnikarabic.ae/20230208/وزير-الإدارة-المحلية-السوري-لـ-سبوتنيك-روسيا-أرسلت-معدات-متطورة-لإنقاذ-العالقين-تحت-الإنقاض-1073284116.html
وزير الإدارة المحلية السوري لـ "سبوتنيك": روسيا أرسلت معدات متطورة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاض
وزير الإدارة المحلية السوري لـ "سبوتنيك": روسيا أرسلت معدات متطورة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاض
أكد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" أن الفريق الروسي الذي وصل أمس إلى... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T17:39+0000
2023-02-08T17:39+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073269397_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d168d63b842b5947fb62b82524bf6c25.jpg
ولفت مخلوف إلى أن "الفريق الروسي تمكن من إنقاذ العديد من الأشخاص يوم أمس الثلاثاء، وقد تم إخراجهم من تحت الأنقاض بعد 48 ساعة، وهم بصحة جيدة، ويتم تقديم العلاج االلازم لهم في المشفى الوطني في اللاذقية.حديث واشنطن مجرد افتراءوخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة ظهر اليوم الأربعاء، شدد مخلوف على أن "كل ما تدعيه الإدارة الأمريكية حول إيصال المساعدات إلى سوريا هي افتراءات لا أساس لها من الصحة"؟وأوضح الوزير السوري أن "بلاده غير مستعدة لمثل هذه الكوارث الطبيعية نتيحة الحرب التي عاشتها على مدى سنوات وأدت إلى فقدان ما يقارب 50 ألف آلية هندسية، إضافة إلى العقوبات القسرية أحادية الجانب التي منعت الدولة السورية من تعويضها".وبيّن مخلوف أن "عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية مرشحة للازدياد تباعاً لعمليات الإنقاذ والوصول إلى الضحايا أو الناجين".وأكد مخلوف أن "الأولوية الأولى للحكومة السورية هي إنقاذ الأرواح حيث تم إنقاذ 1285 شخصا من العالقين تحت الأنقاض عبر الاستجابة السريعة وبالإمكانيات المتاحة".وأشار الوزير السوري إلى "بدء الفرق الهندسية بإجراء تقييمات للمباني والمنشآت والأضرار التي لحقت بها، ودراسة سلامتها الإنشائية، إضافة إلى العمل على إعادة ترميم كل ما تضرر من شبكات المياه والكهرباء وتقديم الخدمات الغذائية بمختلف أشكالها وضخ المزيد من كميات المحروقات إلى المحافظات المنكوبة".وشدد مخلوف على "ضرورة توخي الدقة خلال عمليات الإنقاذ وانتنشال الضحايا، مبيناً أن السرعة في الإنقاذ مطلوبة وليس التسرع فالحديث يدور هنا عن أرواح عالقة تحت الأنقاض، إضافة إلى أن جثامين الضحايا العالقة تحت الأنقاض لها حرمتها ولايمكن العمل إلا بدقة وحذر شديد خلال انتشالها كي لا نسبب أي ضرر إضافي".وتابع مخلوف: "بعيدا عن التسييس نطالب من الدول الصديقة أن توحد جهودها لتقديم المساعدة لسوريا شأنها شأن أي بلد في العالم يتعرض إلى مثل هذا النوع من الكوارث". وأردف: "وزارة الخارجية أطلقت عبر الأمم المتحدة نداء إغاثة وهو حقنا، ومن يرغب بتقديم أي مساعدة إلى الشعب السوري سيجد الطريق مفتوحا، وما يهمنا هو استدامة تقديم المساعدة للمنكوبين لأن من خرج من بيته يحتاج للمساعدة إلى حين عودته".وختم الوزير السوري حديثه "بالتأكيد على أن الاحتياجات والآليات من حيث العدد تم تأمينها، لكن من حيث النوع والآليات الفعالة في عمليات الإنقاذ لم يتم تأمينها حتى الآن بسبب الحصار الجائر المفروض والذي يمنع حتى اللحظة وصولها".
https://sputnikarabic.ae/20230208/الأمم-المتحدة-نحوا-السياسة-جانبا-وسهلوا-دخول-المساعدات-إلى-سوريا-1073281421.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-1262-قتيلا-و2285-جريحا-1073255258.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/قافلة-الشباب-اللبناني-لحملة-إغاثة-سوريا-تنطلق-إلى-اللاذقية-وعلى-متنها-30-طنا-من-المساعدات--1073283629.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073269397_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_66dafa404c9f658884db8466fed3cbf8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم

وزير الإدارة المحلية السوري لـ "سبوتنيك": روسيا أرسلت معدات متطورة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاض

17:39 GMT 08.02.2023
© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الإدارة المحلية السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، حسين مخلوف
مؤتمر صحفي لوزير الإدارة المحلية السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، حسين مخلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" أن الفريق الروسي الذي وصل أمس إلى المنطقة المكنوبة جبلة مجهز بمعدات وآليات متطورة تسهل العمل.
ولفت مخلوف إلى أن "الفريق الروسي تمكن من إنقاذ العديد من الأشخاص يوم أمس الثلاثاء، وقد تم إخراجهم من تحت الأنقاض بعد 48 ساعة، وهم بصحة جيدة، ويتم تقديم العلاج االلازم لهم في المشفى الوطني في اللاذقية.

كما أن فرق الإنقاذ الروسية المتواجدة في سوريا تتابع العمل مع الفريق السوري وستصل خلال يومين طائرتين من المساعدات الروسية إلى مطار اللاذقية، مبيناَ أن جميع المطارات تستقبل الطائرات التي لديها رغبة بتقديم المساعدات لسوريا.

حديث واشنطن مجرد افتراء
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة ظهر اليوم الأربعاء، شدد مخلوف على أن "كل ما تدعيه الإدارة الأمريكية حول إيصال المساعدات إلى سوريا هي افتراءات لا أساس لها من الصحة"؟
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
الأمم المتحدة: نحوا السياسة جانبا وسهلوا دخول المساعدات إلى سوريا
16:40 GMT

واشنطن وكل من يشاركها بتطبيق العقوبات حرمت الشعب السوري من الحصول على الإمكانيات التي تساعده في هذه الظروف الاستثنائية.

وأوضح الوزير السوري أن "بلاده غير مستعدة لمثل هذه الكوارث الطبيعية نتيحة الحرب التي عاشتها على مدى سنوات وأدت إلى فقدان ما يقارب 50 ألف آلية هندسية، إضافة إلى العقوبات القسرية أحادية الجانب التي منعت الدولة السورية من تعويضها".
وبيّن مخلوف أن "عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية مرشحة للازدياد تباعاً لعمليات الإنقاذ والوصول إلى الضحايا أو الناجين".

الساعات الأولى للكارثة كانت حرجة جدا، والدولة السورية تعاطت بعقلانية فكان اجتماع الحكومة الطارئ برئاسة الرئيس بشار الأسد ونجم عنه وضع خطة متكاملة ووزعت الأدوار على كل وزارة بالتكامل مع المجتمع الأهلي الأمر الذي مكّن من التعاطي مع الكارثة بشكل يجيّر كل الطاقات باتجاه الهدف.

© Sputnikمؤتمر صحفي لوزير الإدارة المحلية السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، حسين مخلوف
مؤتمر صحفي لوزير الإدارة المحلية السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، حسين مخلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
مؤتمر صحفي لوزير الإدارة المحلية السوري ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، حسين مخلوف
© Sputnik
وأكد مخلوف أن "الأولوية الأولى للحكومة السورية هي إنقاذ الأرواح حيث تم إنقاذ 1285 شخصا من العالقين تحت الأنقاض عبر الاستجابة السريعة وبالإمكانيات المتاحة".

أما الأولوية الثانية فكانت تقديم الرعاية الصحية والطبية للجرحى والمصابين، والأولوية الثالثة تأمين المنكوبين في مراكز إيواء والذي وصل عددهم إلى حوالي 294 ألف شخص موزعين بين مراكز الإيواء التي وصل عددها إلى 180 مركزا إضافة للقرى والبلدات التي فتحت بيوتها لهم.

وأشار الوزير السوري إلى "بدء الفرق الهندسية بإجراء تقييمات للمباني والمنشآت والأضرار التي لحقت بها، ودراسة سلامتها الإنشائية، إضافة إلى العمل على إعادة ترميم كل ما تضرر من شبكات المياه والكهرباء وتقديم الخدمات الغذائية بمختلف أشكالها وضخ المزيد من كميات المحروقات إلى المحافظات المنكوبة".
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
تغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو
14:07 GMT
وشدد مخلوف على "ضرورة توخي الدقة خلال عمليات الإنقاذ وانتنشال الضحايا، مبيناً أن السرعة في الإنقاذ مطلوبة وليس التسرع فالحديث يدور هنا عن أرواح عالقة تحت الأنقاض، إضافة إلى أن جثامين الضحايا العالقة تحت الأنقاض لها حرمتها ولايمكن العمل إلا بدقة وحذر شديد خلال انتشالها كي لا نسبب أي ضرر إضافي".

نشكر الدول التي قدمت يد العون إلى سوريا في محنتها، ودمشق لم تميز في ندائها إلى المجتمع الدولي بين أي من الدول وأضاف، ومن يبادر مرحب به مع احترام السيادة السورية.

وتابع مخلوف: "بعيدا عن التسييس نطالب من الدول الصديقة أن توحد جهودها لتقديم المساعدة لسوريا شأنها شأن أي بلد في العالم يتعرض إلى مثل هذا النوع من الكوارث".

بعض الدول (في إشارة إلى واشنطن والدول الغربية) لم تتوان في ايصال سوريا إلى ما هي عليه من خلال العقوبات والإرهاب.

قافلة الشباب اللبناني لحملة اغاثة سوريا تنطلق إلى سوريا وعلى متنها 30 طن من المساعدات و50 متطوع - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
قافلة "الشباب اللبناني لحملة إغاثة سوريا" تنطلق إلى اللاذقية وعلى متنها 30 طنا من المساعدات
17:20 GMT
وأردف: "وزارة الخارجية أطلقت عبر الأمم المتحدة نداء إغاثة وهو حقنا، ومن يرغب بتقديم أي مساعدة إلى الشعب السوري سيجد الطريق مفتوحا، وما يهمنا هو استدامة تقديم المساعدة للمنكوبين لأن من خرج من بيته يحتاج للمساعدة إلى حين عودته".
وختم الوزير السوري حديثه "بالتأكيد على أن الاحتياجات والآليات من حيث العدد تم تأمينها، لكن من حيث النوع والآليات الفعالة في عمليات الإنقاذ لم يتم تأمينها حتى الآن بسبب الحصار الجائر المفروض والذي يمنع حتى اللحظة وصولها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала