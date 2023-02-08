https://sputnikarabic.ae/20230208/وزير-الإدارة-المحلية-السوري-لـ-سبوتنيك-روسيا-أرسلت-معدات-متطورة-لإنقاذ-العالقين-تحت-الإنقاض-1073284116.html

وزير الإدارة المحلية السوري لـ "سبوتنيك": روسيا أرسلت معدات متطورة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاض

وزير الإدارة المحلية السوري لـ "سبوتنيك": روسيا أرسلت معدات متطورة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاض

أكد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص لمراسل "سبوتنيك" أن الفريق الروسي الذي وصل أمس إلى... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T17:39+0000

2023-02-08T17:39+0000

2023-02-08T17:39+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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ولفت مخلوف إلى أن "الفريق الروسي تمكن من إنقاذ العديد من الأشخاص يوم أمس الثلاثاء، وقد تم إخراجهم من تحت الأنقاض بعد 48 ساعة، وهم بصحة جيدة، ويتم تقديم العلاج االلازم لهم في المشفى الوطني في اللاذقية.حديث واشنطن مجرد افتراءوخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة ظهر اليوم الأربعاء، شدد مخلوف على أن "كل ما تدعيه الإدارة الأمريكية حول إيصال المساعدات إلى سوريا هي افتراءات لا أساس لها من الصحة"؟وأوضح الوزير السوري أن "بلاده غير مستعدة لمثل هذه الكوارث الطبيعية نتيحة الحرب التي عاشتها على مدى سنوات وأدت إلى فقدان ما يقارب 50 ألف آلية هندسية، إضافة إلى العقوبات القسرية أحادية الجانب التي منعت الدولة السورية من تعويضها".وبيّن مخلوف أن "عدد ضحايا الزلزال وصل إلى 1262 وفاة و2285 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية مرشحة للازدياد تباعاً لعمليات الإنقاذ والوصول إلى الضحايا أو الناجين".وأكد مخلوف أن "الأولوية الأولى للحكومة السورية هي إنقاذ الأرواح حيث تم إنقاذ 1285 شخصا من العالقين تحت الأنقاض عبر الاستجابة السريعة وبالإمكانيات المتاحة".وأشار الوزير السوري إلى "بدء الفرق الهندسية بإجراء تقييمات للمباني والمنشآت والأضرار التي لحقت بها، ودراسة سلامتها الإنشائية، إضافة إلى العمل على إعادة ترميم كل ما تضرر من شبكات المياه والكهرباء وتقديم الخدمات الغذائية بمختلف أشكالها وضخ المزيد من كميات المحروقات إلى المحافظات المنكوبة".وشدد مخلوف على "ضرورة توخي الدقة خلال عمليات الإنقاذ وانتنشال الضحايا، مبيناً أن السرعة في الإنقاذ مطلوبة وليس التسرع فالحديث يدور هنا عن أرواح عالقة تحت الأنقاض، إضافة إلى أن جثامين الضحايا العالقة تحت الأنقاض لها حرمتها ولايمكن العمل إلا بدقة وحذر شديد خلال انتشالها كي لا نسبب أي ضرر إضافي".وتابع مخلوف: "بعيدا عن التسييس نطالب من الدول الصديقة أن توحد جهودها لتقديم المساعدة لسوريا شأنها شأن أي بلد في العالم يتعرض إلى مثل هذا النوع من الكوارث". وأردف: "وزارة الخارجية أطلقت عبر الأمم المتحدة نداء إغاثة وهو حقنا، ومن يرغب بتقديم أي مساعدة إلى الشعب السوري سيجد الطريق مفتوحا، وما يهمنا هو استدامة تقديم المساعدة للمنكوبين لأن من خرج من بيته يحتاج للمساعدة إلى حين عودته".وختم الوزير السوري حديثه "بالتأكيد على أن الاحتياجات والآليات من حيث العدد تم تأمينها، لكن من حيث النوع والآليات الفعالة في عمليات الإنقاذ لم يتم تأمينها حتى الآن بسبب الحصار الجائر المفروض والذي يمنع حتى اللحظة وصولها".

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