عربي
https://sputnikarabic.ae/20230208/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعبر-عن-ثقته-بدخول-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1073288417.html
وزير الخارجية الأمريكي يعبر عن ثقته بدخول السويد وفنلندا إلى الناتو
وزير الخارجية الأمريكي يعبر عن ثقته بدخول السويد وفنلندا إلى الناتو
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الولايات المتحدة واثقة من أن فنلندا والسويد ستنضمان... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T20:31+0000
2023-02-08T20:33+0000
السويد
فنلندا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_52a9fbd5f07ea479a1267184d94ceefa.jpg
وأشار بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى أنه "وفقًا لواشنطن، فإن فنلندا والسويد مستعدتان للانضمام إلى الناتو واتخذتا خطوات مهمة لحل الصعوبات التي تواجهها تركيا مع هذين البلدين".واعتبر بلينكين أن على الحلف أن يرحب بالسويد وفنلندا "في أقرب وقت ممكن".وحثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في 3 فبراير/ شباط، الرئيس جو بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب موقفها من السويد وفنلندا.ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مجموعة من أعضاء المجلس تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الخميس، أن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وكتب 27 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس بايدن، جاء فيها "بمجرد أن تصدق تركيا على بروتوكولات الانضمام إلى حلف الأطلسي، يمكن للكونغرس أن يفكر في الصفقة".
https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-فنلندا-لم-تر-أي-إجراء-ملموس-من-تركيا-بشأن-الموافقة-على-انضمامها-للناتو--1072853114.html
السويد
فنلندا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_31fbef398f5e0d3c057fd40649a5c40a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السويد, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية
السويد, فنلندا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي يعبر عن ثقته بدخول السويد وفنلندا إلى الناتو

20:31 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 20:33 GMT 08.02.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الولايات المتحدة واثقة من أن فنلندا والسويد ستنضمان قريبًا إلى الناتو
وأشار بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى أنه "وفقًا لواشنطن، فإن فنلندا والسويد مستعدتان للانضمام إلى الناتو واتخذتا خطوات مهمة لحل الصعوبات التي تواجهها تركيا مع هذين البلدين".
واعتبر بلينكين أن على الحلف أن يرحب بالسويد وفنلندا "في أقرب وقت ممكن".
نحن على ثقة من أن الناتو سيقبل كلا البلدين، وهذا سيحدث قريبًا.
علم فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
إعلام: فنلندا لم تر أي إجراء ملموس من تركيا بشأن الموافقة على انضمامها للناتو
29 يناير, 21:24 GMT
وحثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في 3 فبراير/ شباط، الرئيس جو بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب موقفها من السويد وفنلندا.
ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مجموعة من أعضاء المجلس تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الخميس، أن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وكتب 27 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس بايدن، جاء فيها "بمجرد أن تصدق تركيا على بروتوكولات الانضمام إلى حلف الأطلسي، يمكن للكونغرس أن يفكر في الصفقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 14:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала