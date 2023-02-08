https://sputnikarabic.ae/20230208/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعبر-عن-ثقته-بدخول-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-1073288417.html

وزير الخارجية الأمريكي يعبر عن ثقته بدخول السويد وفنلندا إلى الناتو

وزير الخارجية الأمريكي يعبر عن ثقته بدخول السويد وفنلندا إلى الناتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الولايات المتحدة واثقة من أن فنلندا والسويد ستنضمان... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T20:31+0000

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فنلندا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشار بلينكن، اليوم الأربعاء، إلى أنه "وفقًا لواشنطن، فإن فنلندا والسويد مستعدتان للانضمام إلى الناتو واتخذتا خطوات مهمة لحل الصعوبات التي تواجهها تركيا مع هذين البلدين".واعتبر بلينكين أن على الحلف أن يرحب بالسويد وفنلندا "في أقرب وقت ممكن".وحثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في 3 فبراير/ شباط، الرئيس جو بايدن على تأجيل صفقة مقاتلات "إف-16" لتركيا بسبب موقفها من السويد وفنلندا.ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن مجموعة من أعضاء المجلس تنتمي للحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الخميس، أن الكونغرس لا يمكنه تأييد بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا، حتى توافق أنقرة على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".وكتب 27 من أعضاء مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس بايدن، جاء فيها "بمجرد أن تصدق تركيا على بروتوكولات الانضمام إلى حلف الأطلسي، يمكن للكونغرس أن يفكر في الصفقة".

https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-فنلندا-لم-تر-أي-إجراء-ملموس-من-تركيا-بشأن-الموافقة-على-انضمامها-للناتو--1072853114.html

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