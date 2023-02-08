https://sputnikarabic.ae/20230208/وصول-دعم-عسكري-سعودي-إلى-شبوة-اليمنية-في-طريقه-إلى-عدن-جنوبي-البلاد-1073283987.html
وصول دعم عسكري سعودي إلى شبوة اليمنية في طريقه إلى عدن جنوبي البلاد
وصول دعم عسكري سعودي إلى شبوة اليمنية في طريقه إلى عدن جنوبي البلاد
وصل عدد من الآليات العسكرية مقدمة من السعودية إلى محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، في طريقها إلى عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة،... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T17:34+0000
2023-02-08T17:34+0000
2023-02-08T17:46+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "نحو 100 آلية وصلت إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) الحدودي بين البلدين".وأضاف المصدر اليمني أن الدعم العسكري السعودي مخصص لـ "قوات درع الوطن" المنشأة بمرسوم من رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، يوم الأحد الماضي، موضحا أنه من المقرر وصول الآليات العسكرية إلى عدن خلال الساعات القليلة القادمة.وكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، قد أصدر، يوم الأحد الماضي، مرسوما برقم (18)، بإنشاء وحدات عسكرية تسمى "قوات درع الوطن" تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، كما عين بمرسوم آخر برقم (19) العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي، قائدا لتلك القوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230207/قتلى-وجرحى-إثر-تفجير-يستهدف-آلية-عسكرية-في-أبين-جنوبي-اليمن-1073227695.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, حصري
السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, حصري
وصول دعم عسكري سعودي إلى شبوة اليمنية في طريقه إلى عدن جنوبي البلاد
17:34 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 17:46 GMT 08.02.2023) تابعنا عبر
حصري
وصل عدد من الآليات العسكرية مقدمة من السعودية إلى محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، في طريقها إلى عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، وذلك دعما للجيش اليمني.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "نحو 100 آلية وصلت إلى مدينة عتق مركز محافظة شبوة، قادمة من السعودية عبر منفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) الحدودي بين البلدين".
وأضاف المصدر اليمني أن الدعم العسكري السعودي مخصص لـ "قوات درع الوطن" المنشأة بمرسوم من رئيس مجلس القيادة اليمني
، رشاد العليمي، يوم الأحد الماضي، موضحا أنه من المقرر وصول الآليات العسكرية إلى عدن خلال الساعات القليلة القادمة.
وكان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، قد أصدر، يوم الأحد الماضي، مرسوما برقم (18)، بإنشاء وحدات عسكرية تسمى "قوات درع الوطن" تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، كما عين بمرسوم آخر برقم (19) العميد بشير سيف قائد غُبَيْر الصبيحي، قائدا لتلك القوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.
وتسيطر جماعة أنصار الله "الحوثيين"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.