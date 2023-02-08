https://sputnikarabic.ae/20230208/يمكن-تزويدها-بقنابل-نووية-معلومات-عن-الطائرة-الروسية-التي-تسلحها-إيران-بصواريخ-محلية-1073278108.html

يمكن تزويدها بقنابل نووية... معلومات عن الطائرة الروسية التي تسلحها إيران بصواريخ محلية

يمكن تزويدها بقنابل نووية... معلومات عن الطائرة الروسية التي تسلحها إيران بصواريخ محلية

تمتلك إيران قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 21 عالميا وتضم 541 طائرة، بينها "سو - 24" التي أعلنت تسليحها بعضها بصواريخ محلية الصنع. 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T16:19+0000

2023-02-08T16:19+0000

2023-02-08T16:19+0000

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تصنف "سو - 24" ضمن الطائرات الهجومية القاذفة ذات الكفاءة العالية التي يمكنها قصف أهداف معادية بدقة عالية أيا كانت الظروف الجوية، حسبما يقول موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي.كما يمكن استخدام "سو - 24" في مهام القصف التكتيكي، بحسب الموقع، الذي أوضح أن حمولتها القصوى تصل إلى 8 أطنان من الأسلحة.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟ما هو تسليح "سو - 24"؟ولفت الموقع إلى أن "سو - 24" مصممة لتكون قادرة على إطلاق قنابل تقليدية أو نووية وهو ما يجعلها طائرة حربية من طراز فريد.وأعلنت إيران تسليح "سو - 24" بصواريخ كروز محلية الصنع طراز "عاصف" المزود برأس حربي يمكنه تدمير الهياكل الثقيلة والمعدات.

https://sputnikarabic.ae/20230208/إيران-تزود-قاذفات-روسية-لديها-بصواريخ-كروز-محلية-بعيدة-المدى-1073274822.html

https://sputnikarabic.ae/20220903/سماء-إيران-لا-يمكن-اختراقها-معلومات-عن-قوات-الدفاع-الجوي-الإيرانية-1067244053.html

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رصد عسكري, روسيا, إيران, أخبار إيران, سلاح روسيا