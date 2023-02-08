https://sputnikarabic.ae/20230208/يمكن-تزويدها-بقنابل-نووية-معلومات-عن-الطائرة-الروسية-التي-تسلحها-إيران-بصواريخ-محلية-1073278108.html
يمكن تزويدها بقنابل نووية... معلومات عن الطائرة الروسية التي تسلحها إيران بصواريخ محلية
يمكن تزويدها بقنابل نووية... معلومات عن الطائرة الروسية التي تسلحها إيران بصواريخ محلية
تمتلك إيران قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 21 عالميا وتضم 541 طائرة، بينها "سو - 24" التي أعلنت تسليحها بعضها بصواريخ محلية الصنع. 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T16:19+0000
2023-02-08T16:19+0000
2023-02-08T16:19+0000
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تصنف "سو - 24" ضمن الطائرات الهجومية القاذفة ذات الكفاءة العالية التي يمكنها قصف أهداف معادية بدقة عالية أيا كانت الظروف الجوية، حسبما يقول موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي.كما يمكن استخدام "سو - 24" في مهام القصف التكتيكي، بحسب الموقع، الذي أوضح أن حمولتها القصوى تصل إلى 8 أطنان من الأسلحة.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟ما هو تسليح "سو - 24"؟ولفت الموقع إلى أن "سو - 24" مصممة لتكون قادرة على إطلاق قنابل تقليدية أو نووية وهو ما يجعلها طائرة حربية من طراز فريد.وأعلنت إيران تسليح "سو - 24" بصواريخ كروز محلية الصنع طراز "عاصف" المزود برأس حربي يمكنه تدمير الهياكل الثقيلة والمعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230208/إيران-تزود-قاذفات-روسية-لديها-بصواريخ-كروز-محلية-بعيدة-المدى-1073274822.html
https://sputnikarabic.ae/20220903/سماء-إيران-لا-يمكن-اختراقها-معلومات-عن-قوات-الدفاع-الجوي-الإيرانية-1067244053.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, إيران, أخبار إيران, سلاح روسيا
رصد عسكري, روسيا, إيران, أخبار إيران, سلاح روسيا
يمكن تزويدها بقنابل نووية... معلومات عن الطائرة الروسية التي تسلحها إيران بصواريخ محلية
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تمتلك إيران قوة جوية تصنف في المرتبة رقم 21 عالميا وتضم 541 طائرة، بينها "سو - 24" التي أعلنت تسليحها بعضها بصواريخ محلية الصنع.
تصنف "سو - 24" ضمن الطائرات الهجومية القاذفة ذات الكفاءة العالية التي يمكنها قصف أهداف معادية بدقة عالية أيا كانت الظروف الجوية، حسبما يقول
موقع "ميليتاري توداي" الأمريكي.
كما يمكن استخدام "سو - 24" في مهام القصف التكتيكي
، بحسب الموقع، الذي أوضح أن حمولتها القصوى تصل إلى 8 أطنان من الأسلحة.
ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟
المسافة بين طرفي الجناحين: 17.64 متر.
السرعة: 1320 كلم/ ساعة (أكبر من سرعة الصوت).
ارتفاع التحليق: 17 ألف متر.
المدى: يصل إلى ألفين و775 كلم وفقا للحمولة.
ما هو تسليح "سو - 24"؟
صواريخ "جو - جو" مضادة للطائرات.
صورايخ "جو - سطح" مضادة للسفن.
ولفت الموقع إلى أن "سو - 24" مصممة لتكون قادرة على إطلاق قنابل تقليدية أو نووية وهو ما يجعلها طائرة حربية
من طراز فريد.
وأعلنت إيران تسليح "سو - 24" بصواريخ كروز محلية الصنع طراز "عاصف" المزود برأس حربي يمكنه تدمير الهياكل الثقيلة والمعدات.