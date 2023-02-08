https://sputnikarabic.ae/20230208/-دراسة-تكشف-ما-تفعله-الحبوب-المنومة-في-العقل-1073287123.html

دراسة تكشف ما تفعله الحبوب المنومة في العقل

دراسة تكشف ما تفعله الحبوب المنومة في العقل

تعتبر الحبوب المنومة أداة فعالة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم، لكن داسة جديدة كشفت عن آثار مدمرة لاستخدام الحبوب المنومة، بما في ذلك الإصابة بمرض خطير... 08.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-08T19:34+0000

2023-02-08T19:34+0000

2023-02-08T19:40+0000

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اكتشف العلماء أن الحبوب المنومة الشائعة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.في دراستهم المنشورة في مجلة مرض الزهايمر، أبلغوا عن زيادة مقلقة في المخاطر بنسبة 79%.أجرى الباحثون من جامعة كاليفورنيا الدراسة لفهم تأثير الحبوب المنومة على الإدراك لدى البالغين، حيث أرادوا تحديد العلاقة بين استخدام أدوية النوم وخطر الإصابة بالخرف على مدى 15 عاما بين المستخدمين.وتابع الباحثون 3068 بالغا (42% من ذوي البشرة السمراء و58% من البيض) غير مصابين بالخرف يعيشون خارج دور رعاية المسنين. كان متوسط ​​عمر المشاركين 74 عاما، وفق موقع health line المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.على الرغم من أن فريق البحث وجد احتمالا مشابها للإصابة بالخرف بين المشاركين السود، إلا أنهم لم يركزوا على هذا لأن استهلاكهم للحبوب المنومة كان أقل بشكل ملحوظ.كان المشاركون البيض أكثر عرضة بثلاث مرات لتناول الحبوب المنومة بشكل متكرر - حوالي خمس إلى 15 مرة في الشهر.بكلمات أخرى، المشاركون البيض الذين يتناولون أدوية النوم "غالبا" أو "دائما تقريبا" لديهم فرصة أعلى بنسبة 79% للإصابة بالخرف مقارنةً بأولئك الذين "لم يستخدموا الحبوب المنومة أبدا" أو "نادرا".شملت الحبوب المنومة التي استخدمها المشاركون عقار Ambien المعروف، وأدوية من عائلة البنزوديازيبين، مثل Halcion وDalmane وRestoril، بالإضافة إلى مضادات الاكتئاب.نظرا لأن النتائج تنطبق فقط على الأشخاص البيض، قال الباحثون إنه يمكن أن تكون هناك عوامل دافعة أخرى للتدهور المعرفي لدى عامة السكان.وخلص فريق البحث إلى أن "الاستخدام المتكرر لأدوية النوم مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بين البالغين البيض. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الآليات الكامنة وراء ذلك".استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة على موقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تناول حوالي 8.4 في المائة من البالغين الأمريكيين حبوبا منومة كل يوم أو معظم أيام الشهر في عام 2020.كانت النساء (10.2 في المائة) أكثر عرضة لتناول الحبوب المنومة أكثر من الرجال (6.6 بالمائة).وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات حاليا إلى أن حوالي 5.8 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من مرض الزهايمر والخرف، ومن هذا الرقم، هناك حوالي 5.6 مليون حالة لأشخاص يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.أفاد ما يقرب من 12% من الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر أنهم يستخدمون دواء للنوم كل ليلة أو في معظم الليالي خلال الثلاثين يومًا الماضية، وفقًا لموجز بيانات أصدره المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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